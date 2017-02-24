21:43, 24 Åžubat 2017 Cuma

'TÃ¼rkiye elÃ§ileri' Ä°stanbul'daki 'Dostlar SofrasÄ±'nda buluÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'deki Ã§eÅŸitli Ã¼niversitelerden mezun olan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkeleri ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda elÃ§i olabilmek amacÄ±yla "TÃ¼rkiye UluslararasÄ± Mezunlar DerneÄŸi" (TUMED) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda toplandÄ±.

Ãœlkelerinde ve TÃ¼rkiye'de iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan mezunlar, 26 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Dostlar SofrasÄ±" etkinliÄŸinde buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

35'E YAKIN ÃœLKEDEN MEZUN Â BEKLENÄ°YOR

Etkinlikte, Ã¼lkeler arasÄ± baÄŸlarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesine yÃ¶nelik mÃ¼zakerelerde bulunulacak.Â TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± sponsorluÄŸunda TopkapÄ± Sosyal Tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek programa aralarÄ±nda Azerbaycan, Pakistan, Yunanistan, ÃœrdÃ¼n, Makedonya, Cezayir, Fas, Mali, Etiyopya, Hindistan, BangladeÅŸ ve Ä°ranâ€™Ä±n da bulduÄŸunu 35â€™e yakÄ±n Ã¼lkeden mezunun katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

TUMEDÂ BaÅŸkanÄ± Dr. Ergash Jumayev, konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesindeÂ TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez mezunlarÄ± bir araya getirebilmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "HayatlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiyeâ€™de geÃ§iren bu arkadaÅŸlar Ã¼lkemizin en Ã¶nemli elÃ§ileridir. BugÃ¼n bazÄ±larÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de Ã§alÄ±ÅŸma hayatlarÄ±nÄ± devam ediyor. YarÄ±n memleketlerine dÃ¶ndÃ¼klerinde Ã§ok Ã¶nemli noktalara geleceklerine inanÄ±yorum." dedi.

YakÄ±n zamanda kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸtay dÃ¼zenlemeyi de planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Jumayev,Â TUMED'in mezunlar ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

BugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 90 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkiyeâ€™de eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Jumayev, dernek aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mezunlarla irtibatÄ±n gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini kaydetti.