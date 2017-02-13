09:34, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 25 Åžubat 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±naÂ iÅŸtirak edecek.Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Trakya ve Balkan Dernekleri Federasyonu Ã¼yeleri ve genÃ§lerle bir araya gelecek, partisinin GeniÅŸletilmiÅŸ 3. BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, eski baÅŸbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'Ä± Anma ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek.

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

KÃœLTÃœR SANAT

1- Balkan mÃ¼ziÄŸinin Ã¼nlÃ¼ ismi Goran Bregovic, rock grubu Bijelo Dugme ile TÃ¼rkiye'de ilk kez sahneye Ã§Ä±kacak.

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda 3 maÃ§ oynanacak.

- Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor, Akhisar Belediyespor-Antalyaspor ve Atiker Konyaspor-Trabzonspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

2- TFF 1. Lig'in 22. haftasÄ±, BandÄ±rmaspor-ÅžanlÄ±urfaspor, Adana Demirspor-BalÄ±kesirspor ve GÃ¶ztepe-Manisaspor maÃ§larÄ±na sahne olacak.

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 19. haftasÄ±nda YeÅŸilgiresun Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-Banvit ve Best BalÄ±kesir-TOFAÅž maÃ§larÄ± oynanacak.Â

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 19. haftasÄ±nda Adana ASKÄ°-FenerbahÃ§e, Ä°stanbul Ãœniversitesi-Galatasaray, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Girne Ãœniversitesi, Bellona AGÃœ-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BeÅŸiktaÅŸ-TosyalÄ± Toyo Osmaniye ve Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BOTAÅž karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

5- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasÄ±nda Ä°dmanocaÄŸÄ±-VakÄ±fBank, EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Galatasaray ve SarÄ±yer Belediyespor-NilÃ¼fer Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.

6- Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasÄ±nda Ziraat BankasÄ±-ÅžanlÄ±urfa Memleketspor, Arkas Spor-Ä°negÃ¶l Belediyespor ve Maliye Piyango-Halkbank karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

7- Hentbol Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turunun rÃ¶vanÅŸÄ±nda Amasya TaÅŸova YÄ°BO, Yunanistan'Ä±n Doukas takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Ã–ZEL HABER

1-Â Ä°hracatÃ§Ä±nÄ±n 75 milyon lirasÄ± cebinde kalacak

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

- "Limanlarda tartÄ± ve tolerans doÄŸrulama Ã¼creti' adÄ± altÄ±nda alÄ±nan Ã¼cret 60 liranÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kamayacak"

- "Yeni dÃ¼zenleme ile ihracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 75 milyon lira destek saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak"

- "TartÄ±m operatÃ¶rleri yetkilendirilerek kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olacak"

2-Â Tersane sayÄ±sÄ± 14 yÄ±lda ikiye katlandÄ±

- GESAD YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ziya GÃ¶kalp:

- "2002 yÄ±lÄ±nda 37 olan faal tersane sayÄ±sÄ±, 2016 sonu itibarÄ±yla 79'a ulaÅŸtÄ±"

- "DÃ¼nya gemi ekipman pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 52'sini elinde tutan Avrupa denizcilik teknolojisi endÃ¼strisinin temel dayanaÄŸÄ± ve itici gÃ¼cÃ¼ gemi inÅŸasÄ± deÄŸil. SÃ¼rekli geliÅŸim ve teknolojik altyapÄ± gerektiren gemi ekipman Ã¼retimi ve ihracatÄ±dÄ±r"

- "Avrupa'daki 22 bin 412 gemi ekipmanÄ± firmasÄ±, 241 bin kiÅŸiyi istihdam ederek 12 milyar avro ihracat yaptÄ±"

- GÄ°SBÄ°R YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat KÄ±ran:

- "Askeri gemileri ihraÃ§ edersek 2023 yÄ±lÄ± hedefi iÃ§in 10 milyar dolar kÃ¼Ã§Ã¼k kalÄ±r"

3- "Konut fiyatlarÄ± 2016'da yÃ¼zde 9,1 arttÄ±"

- AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi REIDIN'in Ãœst YÃ¶neticisi Ahmet Kayhan:

- "GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye genelinde birinci ve ikinci el konut fiyatlarÄ± ortalama yÃ¼zde 9,1 artarken, yeni konutlarda artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 2,9 ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸti"

- "TÃ¼rkiye genelinde son bir yÄ±l iÃ§inde en Ã§ok artÄ±ÅŸ yaÅŸanan il yÃ¼zde 25,9 ile BalÄ±kesir oldu. Onu yÃ¼zde 22,6 ile KÄ±rklareli, yÃ¼zde 19,8 ile MuÄŸla izledi. Giresun'da ev fiyatlarÄ± yÃ¼zde 3,2, Mardin'de yÃ¼zde 2 geriledi"

- "Ä°stanbul'da son bir yÄ±l iÃ§inde ev fiyatlarÄ± en Ã§ok yÃ¼zde 21,9 ile Maltepe'de artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Maltepe'yi yÃ¼zde 21,2 ile ÃœskÃ¼dar, yÃ¼zde 20,5 ile KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve Åžile izlerken, konut fiyatlarÄ± BeyoÄŸlu'nda yÃ¼zde 5,6, AtaÅŸehir'de yÃ¼zde 4,1, KadÄ±kÃ¶y'de ise yÃ¼zde 1,7 dÃ¼ÅŸtÃ¼"

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