09:41, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

SeÃ§men listeleri askÄ±dan iniyor





YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri yarÄ±n askÄ±dan inecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, muhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listeleri yarÄ±n askÄ±dan inecek. YSK tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan seÃ§im takvimi iÅŸliyor. Buna gÃ¶re, 18 Åžubat'ta askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan seÃ§men listeleri, yarÄ±n askÄ±dan indirilecek. Bina esasÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen seÃ§men kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ± uygulamasÄ± ile yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n "www.ysk.gov.tr" adresinden yapÄ±lan ilanÄ± da yarÄ±n sona erecek. MuhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listelerine ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ile tutuklular ve taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin askÄ± listelerine yapÄ±lan itirazlar, 28 Åžubat'a kadar karara baÄŸlanacak.

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