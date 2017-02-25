SeÃ§men listeleri askÄ±dan iniyor

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, muhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listeleri yarÄ±n askÄ±dan inecek.
YSK tarafÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan seÃ§im takvimi iÅŸliyor.
Buna gÃ¶re, 18 Åžubat'ta askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±lan seÃ§men listeleri, yarÄ±n askÄ±dan indirilecek. Bina esasÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen seÃ§men kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ± uygulamasÄ± ile yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n "www.ysk.gov.tr" adresinden yapÄ±lan ilanÄ± da yarÄ±n sona erecek.
MuhtarlÄ±k bÃ¶lgesi askÄ± listelerine ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ile tutuklular ve taksirli suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lere iliÅŸkin askÄ± listelerine yapÄ±lan itirazlar, 28 Åžubat'a kadar karara baÄŸlanacak.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, kapalÄ± cezaevinden aÃ§Ä±k cezaevine ayrÄ±lma hÃ¼kÃ¼mlerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kesinlikle "Ã¶rtÃ¼lÃ¼ af" veya "ceza indirimi" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
FETÃ–'nÃ¼n "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lge sorumlusu" eÅŸiyle birlikte NiÄŸde'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani, temaslarda bulunmak Ã¼zere bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye geliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
BUDO'nun seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri yarÄ±n askÄ±dan inecek
Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim noktada bulunan 2100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerden mezun olan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkeleriyle TÃ¼rkiye arasÄ±nda elÃ§i olabilmek amacÄ±yla "TÃ¼rkiye UluslararasÄ± Mezunlar DerneÄŸi" Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya geldi. Ãœlkelerinde ve TÃ¼rkiye'de iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan mezunlar, 26 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Dostlar SofrasÄ±" etkinliÄŸinde buluÅŸacak
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, "Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n normalleÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
2017 yÄ±lÄ± hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak