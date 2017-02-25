09:44, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

BUDO'dan sefer iptalleri





BUDO'nun seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden bazÄ±larÄ±Â olumsuz hava koÅŸullarÄ±Â nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) ve Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (Ä°hlas), 09.30 Armutlu (Ä°hlas)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.. Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) hattÄ±nda saat 10.30'da, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) gÃ¼zergahÄ±nda ise saat 10.45'te baÅŸlamasÄ± gereken seferler de yapÄ±lamayacak.

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