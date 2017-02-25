Beyaz Saray'dan bazÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na ambargo

ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ile ana akÄ±m Amerikan medyasÄ± arasÄ±ndaki "Yalan haber" tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼rken, bugÃ¼nÂ Beyaz Saray'daki kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±Â basÄ±n toplantÄ±sÄ±naÂ CNNÂ Televizyon kanalÄ± ileÂ New York TimesÂ gazetesi kabul edilmedi.
BasÄ±n mensuplarÄ± arasÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lanan kararÄ±n, detaylarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede ortaya Ã§Ä±karken CNN, New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, Los Angeles Times ve New York Daily News kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Sean Spicer'Ä±n toplantÄ±sÄ±na alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bu kararÄ± protesto edenÂ Associated PressÂ haber ajansÄ± ileÂ TimeÂ dergisinin de iÃ§eri girmelerine izin verilmesine raÄŸmen, toplantÄ±ya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã–te yandan ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters ve Bloomberg gibi medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin ise toplantÄ±ya alÄ±ndÄ±klarÄ± ve Spicer'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini takip ettikleri belirtildi.
Beyaz Saray basÄ±n sÃ¶zcÃ¼lerinden Sarah Sanders ise yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak, Spicer'Ä±n toplantÄ±sÄ±nÄ± takip eden bir basÄ±n ekibinin zaten bulunduÄŸunu, alÄ±nan kararÄ±n engelleme deÄŸil, bir dÃ¼zenlemeden ibaret olduÄŸunu vurguladÄ±.
SÃ¶z konusu kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ haberinden dolayÄ± CNN'e Ã§ok sert tepki gÃ¶sterdiÄŸi ve "Bu haberin hiÃ§bir ÅŸekilde gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunduÄŸu belirtildi.
DÃ¼n akÅŸam CNN'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel haberde Beyaz Saray'Ä±n, Trump'a yakÄ±n bazÄ± isimlerin Ruslarla kurduÄŸu iliÅŸkiler hakkÄ±ndaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nun (FBI) geri Ã§evirdiÄŸi iddia edilmiÅŸti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer'Ä±n basÄ±n mensuplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine bazÄ± kuruluÅŸlarÄ±n temsilcilerinin alÄ±nmamasÄ±na tepki gÃ¶steren Amerikan medyasÄ±, bu tÃ¼r adÄ±mlarÄ±n habercilik anlamÄ±nda kendilerine engel olamayacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti.
CNNÂ kanalÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Beyaz Saray'Ä±n bu adÄ±mÄ± kabul edilemez. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± gerÃ§ekleri yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman bu ÅŸekilde intikam alÄ±yorlar. Biz bunlara bakmadan haberlerimize devam edeceÄŸiz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
New York TimesÂ baÅŸ editÃ¶rÃ¼ Dean Baquet ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, New York Times ve diÄŸer haber kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin basÄ±n toplantÄ±sÄ±na alÄ±nmamasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde protesto ettiklerini vurguladÄ±.
ABD'nin Ã¶nde gelen ajanslarÄ±ndanÂ Associated Press'in (AP) aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Amerikan halkÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar BaÅŸkan'a eriÅŸiminin olmasÄ± gerektiÄŸi" Ã¼zerinde duruldu.
ToplantÄ±ya alÄ±nmayan bir baÅŸka medya kuruluÅŸu Politico'nÄ±n genel yayÄ±n yÃ¶netmeni John Harris de aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Beyaz Saray'daki basÄ±n toplantÄ±sÄ±na bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n alÄ±nmamasÄ± bir yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmedir ve umarÄ±z bir daha tekrar etmez." ifadesine yer verdi.
Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸinin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, sÃ¶z konusu karar sert bir dille kÄ±nandÄ± ve konunun en kÄ±sa sÃ¼rede dernek bÃ¼nyesinde tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
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Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n basÄ±n mensuplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine, aralarÄ±nda CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'Ä±n da bulunduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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