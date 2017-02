Beyaz Saray'dan bazÄ± basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na ambargo

09:50, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Beyaz Saray'dan bazı basın kuruluşlarına ambargo

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile ana akım Amerikan medyası arasındaki "Yalan haber" tartışması büyürken, bugün Beyaz Saray'daki kayıt dışı basın toplantısına CNN Televizyon kanalı ile New York Times gazetesi kabul edilmedi.

Basın mensupları arasında şaşkınlıkla karşılanan kararın, detayları kısa sürede ortaya çıkarken CNN, New York Times, The Hill, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, Los Angeles Times ve New York Daily News kuruluşlarının Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın toplantısına alınmadığı kaydedildi.

Bu kararı protesto eden Associated Press haber ajansı ile Time dergisinin de içeri girmelerine izin verilmesine rağmen, toplantıya katılmadığı bildirildi.

Öte yandan ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters ve Bloomberg gibi medya kuruluşlarının temsilcilerinin ise toplantıya alındıkları ve Spicer'ın görüşmesini takip ettikleri belirtildi.

"ENGELLEME DEĞİL DÜZENLEME"

Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders ise yazılı bir açıklama yaparak, Spicer'ın toplantısını takip eden bir basın ekibinin zaten bulunduğunu, alınan kararın engelleme değil, bir düzenlemeden ibaret olduğunu vurguladı.

SÖZCÜ SPİCER'DAN CNN'E SERT TEPKİ

Söz konusu kayıt dışı basın toplantısında da Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın dünkü haberinden dolayı CNN'e çok sert tepki gösterdiği ve "Bu haberin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını" savunduğu belirtildi.

Dün akşam CNN'in yayınladığı özel haberde Beyaz Saray'ın, Trump'a yakın bazı isimlerin Ruslarla kurduğu ilişkiler hakkındaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) geri çevirdiği iddia edilmişti.

AMERİKAN MEDYASINDAN BEYAZ SARAY'A AMBARGO TEPKİSİ

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın basın mensuplarıyla görüşmesine bazı kuruluşların temsilcilerinin alınmamasına tepki gösteren Amerikan medyası, bu tür adımların habercilik anlamında kendilerine engel olamayacağı görüşünde birleşti.

CNN kanalının açıklamasında, "Beyaz Saray'ın bu adımı kabul edilemez. Açıkçası hoşlanmadıkları gerçekleri yazdığınız zaman bu şekilde intikam alıyorlar. Biz bunlara bakmadan haberlerimize devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

New York Times baş editörü Dean Baquet ise yaptığı açıklamada, New York Times ve diğer haber kuruluşlarının temsilcilerinin basın toplantısına alınmamasını güçlü bir şekilde protesto ettiklerini vurguladı.

"UMARIZ BİR DAHA TEKRAR ETMEZ"

ABD'nin önde gelen ajanslarından Associated Press'in (AP) açıklamasında, "Amerikan halkının mümkün olduğu kadar Başkan'a erişiminin olması gerektiği" üzerinde duruldu.

Toplantıya alınmayan bir başka medya kuruluşu Politico'nın genel yayın yönetmeni John Harris de açıklamasında, "Beyaz Saray'daki basın toplantısına bazı medya kuruluşlarının alınmaması bir yanlış yönlendirmedir ve umarız bir daha tekrar etmez." ifadesine yer verdi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yazılı açıklamasında, söz konusu karar sert bir dille kınandı ve konunun en kısa sürede dernek bünyesinde tartışılacağı bildirildi.