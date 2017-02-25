09:55, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼reci konularÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirmelerini istedi.

Ä°sviÃ§reâ€™ninÂ CenevreÂ kentinde BM gÃ¶zetiminde gerÃ§ekleÅŸen 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ikinci gÃ¼nÃ¼nde, Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mistura, BeÅŸÅŸar Caferi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki rejim heyetiyle yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

ArdÄ±ndan Caferi, Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndemine iliÅŸkin prosedÃ¼rlerini ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ve BM Temcilcisi'nin kendilerine bu konuya dair bir belge sunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Caferi, belgeyi inceledikten sonra Mistura'ya yanÄ±t vereceklerini ifade etti.

Mistura ardÄ±ndan, NasÄ±r el-Hariri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

"GÃ–RÃœÅžMELER OLUMLU GEÃ‡TÄ°"

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olumlu geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. BM Temsilcisinin heyete, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimiyle ilgili olumlu fikir ve Ã¶neriler sunduÄŸunu sÃ¶yleyen Hariri, "Mistura, geÃ§en dÃ¶nemden daha hevesliydi." dedi.

Hariri, "Siyasi geÃ§iÅŸle ilgili spesifik adÄ±m veya Ã¶nlemler henÃ¼z yok." ifadesini kullanarak, detaylarÄ±n ilerleyen gÃ¼nlerde konuÅŸulmasÄ±nÄ± beklediÄŸini, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin formatÄ±nÄ±n ise henÃ¼z belirlenmediÄŸini dile getirdi.

Rejimin devlet televizyonu muhabirinin "UluslararasÄ± camia terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi Ã¶ncelik alÄ±rken, siz BeÅŸÅŸar Esad'Ä±n gitmesi ve siyasi geÃ§iÅŸ hakkÄ±nda konuÅŸuyorsunuz." yorumu Ã¼zerine, Hariri ÅŸu cevabÄ± verdi:

"Benim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m uluslararasÄ± camianÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadelede rejimle iÅŸbirliÄŸi yapmak istediÄŸi deÄŸil. 2013'Ã¼n sonundan itibaren biz de terÃ¶rizmle mÃ¼cadeleyi gÃ¼ndemimize aldÄ±k. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, binlerce ÅŸehit verdi. Åžimdi rejim, PYD ve DEAÅž ile iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor. Cephelerini aynÄ± anda aÃ§Ä±yorlar. Åžimdi Ã–zgÃ¼rÂ SuriyeÂ Ordusu, Esed, Ä°ran devrim muhafÄ±zlarÄ±, Ä°ran ile iliÅŸkili milisler, Hizbullah ve PYD, DEAÅž ve El Kaide ile aynÄ± anda mÃ¼cadele ediyor. Siyasi geÃ§iÅŸ, terÃ¶rizmle mÃ¼cadele edecek yetkileri bir arada toplayacak. Åžu anda hepimiz kimin terÃ¶rÃ¼ desteklediÄŸini biliyoruz. BugÃ¼n Mistura'dan duyduÄŸumuz Ã¶neriler, sizin sÃ¶ylediklerinizden tamamen uzak."

TARAFLARDAN Ã–NERÄ°LERÄ° Ä°STENDÄ°

AA'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lan kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, Mistura rejim ve muhalefetten, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±nda geÃ§en geÃ§iÅŸ yÃ¶netiminin kurulmasÄ±, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve adil seÃ§imlerin dÃ¼zenlenmesi konusundaki ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini istedi.

Mistura, sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ konuyu, ard arda birer gÃ¼n ayÄ±rarak ele almayÄ± Ã¶nerdi.

Rejim ve muhalefet ise cevaplarÄ±nÄ± vermek iÃ§in zaman talep etti.

BMGK kararÄ±, anayasa ve seÃ§im sÃ¼recinin tam yetkili geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi tarafÄ±ndan ele alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Ancak Mistura'nÄ±n, sÃ¶z konusu baÅŸlÄ±klarÄ± aynÄ± anda Cenevre'de masaya yatÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyordu.

DOÄžRUDAN GÃ–RÃœÅžMELER KONUSU

Muhaliflerin, zaman kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in rejimle doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± talebini Mistura'yla yeniden ele aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lan muhalif bir kaynak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Mistura, yÃ¼zyÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme konusunu rejim heyetine kendisinin ilettiÄŸini sÃ¶yledi. Ancak Mistura, Caferi'nin buna yanÄ±t olarak "Biz onlarla doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸebiliriz. Fakat muhalefeti kim temsil ediyor kimle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz' ÅŸeklinde tepki gÃ¶sterdiÄŸini aktardÄ±. Rejim, Kahire ve Moskova yÃ¶netimine yakÄ±n gruplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± istismar ederek bizim temsil gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde bir oyalamaya girdi."

BM Suriye Ã–zel TemsilciliÄŸi sÃ¶zcÃ¼lerinden Michael Content de basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–zel Temsilci, ÅŸu ana kadar taraflarÄ±n bu kadar kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde aynÄ± odada oturmak iÃ§in istek gÃ¶stermesinde memnun." ifadesini kullandÄ±.

Bir gazetecinin doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ne zaman yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine Content, ifadesine ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±klÄ±k getirdi:

"Ã–zel temsilci Cenevre'deki bÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini elbette ki ister. Bu bir arabuluculuk sÃ¼reci ve zaten Ã–zel Temsilci de geliÅŸmelerin doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§mesi iÃ§in bu sÃ¼reÃ§te Ã§abalarÄ±na devam ediyor."

Content, Mistura'nÄ±n hafta sonu Kahire ve Moskova yÃ¶netimine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gruplarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini kaydetti.