10:02, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

FETÃ–'nÃ¼n 'Ä°Ã§ Anadolu sorumlusu' yakalandÄ±





FETÃ–'nÃ¼n "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lge sorumlusu" eÅŸiyle birlikte NiÄŸde'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lge sorumlusu" eÅŸiyle birlikte NiÄŸde'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY'ye iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, NiÄŸde Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lge sorumlusu" meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenÂ Necip K. ve eÅŸiÂ Zehra K, ikametlerinde yakalandÄ±. ZanlÄ±lar, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Konya'ya gÃ¶nderildi.

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