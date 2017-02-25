10:06, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 'af' iddialarÄ±na cevap





Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, kapalÄ± cezaevinden aÃ§Ä±k cezaevine ayrÄ±lma hÃ¼kÃ¼mlerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kesinlikle "Ã¶rtÃ¼lÃ¼ af" veya "ceza indirimi" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 22 Åžubat'taÂ AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±naÂ AyrÄ±lma YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik konu edilerek, bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda, "Mahkuma Piyango" ve "Af" ÅŸeklinde haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, Ceza ve GÃ¼venlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±nda Kanunu'nun 14'Ã¼ncÃ¼ maddesinde tanÄ±mlanan ÅŸekliyle aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin topluma yeniden kazandÄ±rÄ±lmalarÄ± ve meslek edindirilmelerine Ã¶ncelik veren kurumlar olduÄŸu belirtildi. KapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ± gibi aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n da ceza infaz sisteminde yerini aldÄ±ÄŸÄ± ve cezalarÄ±n infaz edildiÄŸi yerler olduÄŸu vurgulandÄ±. "KESÄ°NLÄ°KLE BÄ°R Ã–RTÃœLÃœ AF VEYA CEZAEVÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R" AÃ§Ä±klamada, terÃ¶r, Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, eÅŸe karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yaÄŸma ve uyuÅŸturucu madde ticareti gibi suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyenlerin, kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±nda geÃ§irecekleri sÃ¼relere iliÅŸkin bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki yÃ¶netmelikte yer alan aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±na gidemeyecek suÃ§ tÃ¼rlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin aynen muhafaza edildiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "KapalÄ±Â cezaevindenÂ aÃ§Ä±k cezaevine ayrÄ±lma hÃ¼kÃ¼mlerinde yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸiklikler bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kesinlikle birÂ Ã¶rtÃ¼lÃ¼ afÂ veyaÂ ceza indirimiÂ deÄŸildir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki haberler gerÃ§ekleri Ã§arpÄ±tmaya yÃ¶nelik asÄ±lsÄ±z haberlerdir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

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