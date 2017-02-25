Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 'af' iddialarÄ±na cevap

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 22 Åžubat'taÂ AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±naÂ AyrÄ±lma YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik konu edilerek, bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ±nda, "Mahkuma Piyango" ve "Af" ÅŸeklinde haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Ceza ve GÃ¼venlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±nda Kanunu'nun 14'Ã¼ncÃ¼ maddesinde tanÄ±mlanan ÅŸekliyle aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin topluma yeniden kazandÄ±rÄ±lmalarÄ± ve meslek edindirilmelerine Ã¶ncelik veren kurumlar olduÄŸu belirtildi.
KapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ± gibi aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±nÄ±n da ceza infaz sisteminde yerini aldÄ±ÄŸÄ± ve cezalarÄ±n infaz edildiÄŸi yerler olduÄŸu vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, terÃ¶r, Ã§Ä±kar amaÃ§lÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼, cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, eÅŸe karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yaÄŸma ve uyuÅŸturucu madde ticareti gibi suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyenlerin, kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±nda geÃ§irecekleri sÃ¼relere iliÅŸkin bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki yÃ¶netmelikte yer alan aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±na gidemeyecek suÃ§ tÃ¼rlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin aynen muhafaza edildiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "KapalÄ±Â cezaevindenÂ aÃ§Ä±k cezaevine ayrÄ±lma hÃ¼kÃ¼mlerinde yapÄ±lan bu deÄŸiÅŸiklikler bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kesinlikle birÂ Ã¶rtÃ¼lÃ¼ afÂ veyaÂ ceza indirimiÂ deÄŸildir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki haberler gerÃ§ekleri Ã§arpÄ±tmaya yÃ¶nelik asÄ±lsÄ±z haberlerdir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, kapalÄ± cezaevinden aÃ§Ä±k cezaevine ayrÄ±lma hÃ¼kÃ¼mlerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kesinlikle "Ã¶rtÃ¼lÃ¼ af" veya "ceza indirimi" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
FETÃ–'nÃ¼n "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lge sorumlusu" eÅŸiyle birlikte NiÄŸde'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani, temaslarda bulunmak Ã¼zere bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye geliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
BUDO'nun seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri yarÄ±n askÄ±dan inecek
Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim noktada bulunan 2100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerden mezun olan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkeleriyle TÃ¼rkiye arasÄ±nda elÃ§i olabilmek amacÄ±yla "TÃ¼rkiye UluslararasÄ± Mezunlar DerneÄŸi" Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya geldi. Ãœlkelerinde ve TÃ¼rkiye'de iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan mezunlar, 26 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Dostlar SofrasÄ±" etkinliÄŸinde buluÅŸacak
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, "Bab'Ä±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte harekatÄ±n baÅŸÄ±nda planlanan hedeflere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼teakip sÃ¼reÃ§te hayatÄ±n normalleÅŸtirilmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ destek saÄŸlanacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, idam talebinin parlamentodan geÃ§mesi durumunda onaylayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Gerekirse bunun iÃ§in de bir referandum yolu aÃ§abiliriz." dedi
Ã‡eÅŸitli askeri birliklerden gÃ¶nderilen, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± ile beton bariyer yÃ¼klÃ¼ araÃ§lardan oluÅŸan konvoy, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis'in Elbeyli ilÃ§esine ulaÅŸtÄ±
2017 yÄ±lÄ± hac kuralarÄ± Ã§ekildi. Kura sonuÃ§larÄ± saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlanacak