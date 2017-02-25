10:11, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar





Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ermenistan-AzerbaycanÂ cephe hattÄ±ndaÂ Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ermenistan ordusu gece saatlerinde tÃ¼m cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. Cephe hattÄ±nÄ±n Hocavend-Fuzuli yÃ¶nÃ¼nde elveriÅŸli mevzileri ele geÃ§irmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n Azerbaycan askerlerince Ã¶nlendiÄŸi, Ermenistan ordusunun geri Ã§ekilmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡atÄ±ÅŸmada Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu duyuran BakanlÄ±k, ÅŸehit sayÄ±sÄ± konusunda bilgi vermedi. Ä°lerleme kaydedemeyen Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerini aÄŸÄ±r top atÄ±ÅŸÄ±na tuttuÄŸu, Azerbaycan ordusunun da karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi belirtildi.

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