Sekiz Ã¼lke 'A400M' iÃ§in Madrid'de bir araya gelecek

TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â A400MprogramÄ±ndakiÂ uÃ§aklarÄ±nÂ teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle 30 Mart'ta Ä°spanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°spanya hÃ¼kÃ¼metinin savunmadan sorumlu Devlet Sekreteri Agustin Conde, 30 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan toplantÄ±ya Airbus Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Tom Enders'in de davet edileceÄŸini belirtti.
Enders'in, "bazÄ± sorunlarÄ±n A400M programÄ±nÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ± etkilediÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine toplantÄ±da aÃ§Ä±klÄ±k getirmesinin isteneceÄŸi bildirildi. Enders, basÄ±nda yer alan ifadelerinde, A400M ile ilgili teknik sorunlardan dolayÄ± Airbus ÅŸirketinin karÄ±nda yÃ¼zde 63'lÃ¼k azalma olduÄŸunu ve 2010 yÄ±lÄ±nda bu projeyi iptal etmediklerine piÅŸman olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
A400M askeri nakliye uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retimi projesi 2003 yÄ±lÄ±nda yedi Avrupa Ã¼lkesi (TÃ¼rkiye, BelÃ§ika, Almanya, Fransa, LÃ¼ksemburg, Ä°ngiltere ve Ä°spanya) tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lÄ±rken, 2005'te Malezya da bu projeye dahil olmuÅŸtu. TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¼retilen "MSN 23" imalat numaralÄ± A400M uÃ§aÄŸÄ± 9 MayÄ±s 2015'te Sevilla kentindeki ilk test uÃ§uÅŸunda dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± A400M programÄ±ndaki uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
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