Ã‡in ile Ä°ngiltere arasÄ±nda 'rapor' gerilimi

Ã‡in, Ä°ngiltere'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "6 AylÄ±kÂ Hong KongÂ Raporu"na tepki gÃ¶stererek, Londra yÃ¶netimine bu meseleye mÃ¼dahil olma giriÅŸimlerini durdurmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metininÂ Hong KongÂ meselesine iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± bildirdi.
Hong Kong'un, Ã‡in'in "Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi" olarak "tek Ã¼lke, iki sistem" prensibiyle yÃ¶netildiÄŸini hatÄ±rlatan GÄ±ng, meselenin kendi iÃ§ iÅŸleri olduÄŸunu ve "yabancÄ± Ã¼lkelerin mÃ¼dahale hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.
Pekin merkezi yÃ¶netimine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere tepki gÃ¶steren GÄ±ng, Londra yÃ¶netimine "bu tÃ¼r raporlar yayÄ±nlamamasÄ± ve Hong Kong meselesine karÄ±ÅŸmayÄ± durdurmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere parlamentosuna sunulan "6 AylÄ±k Hong Kong Raporu"nda, insan haklarÄ± ve demokrasi konularÄ±na iliÅŸkin Pekin merkezi hÃ¼kÃ¼metine eleÅŸtiriler yÃ¶neltilmiÅŸti.
Ä°ngiltere, Hong Kong'un Ã‡in'in egemenliÄŸine geri dÃ¶nmesinden bu yana geÃ§en 20 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede Pekin yÃ¶netiminin Hong Kong politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren 40 rapor yayÄ±nladÄ±.
Fransa Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§ilerden aday olan Fillon hakkÄ±nda adli soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND'nin farklÄ± Ã¼lkelerdeki medya kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gazetecileri dinlediÄŸi iddiasÄ±na, BND tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi
Efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr.'Ä±n Miami'deki Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p "AdÄ±nÄ± nereden aldÄ±n" ve "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" denilerek 2 saat boyunca sorgulandÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'nin Hong Kong'a iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gÃ¶stererek Londra'ya kendi iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± A400M programÄ±ndaki uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmasÄ±nÄ± istedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n basÄ±n mensuplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine, aralarÄ±nda CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'Ä±n da bulunduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi
Yunanistan, FETÃ– darbe giriÅŸiminde yer alan iki askerin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunu deÄŸerlendirmeye alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yunan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise askerlerin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmadÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, "KaradaÄŸ'Ä±n yeri AB'dir. Bu Ã¼lke Ã¼yelik iÃ§in tam olarak hazÄ±r durumda. KaradaÄŸ'Ä±n bir an Ã¶nce AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi
Suudi Arabistan'Ä±n Necran kenti civarÄ±nda ÃœrdÃ¼n'e ait F-16 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za sonucu dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot saÄŸ kurtuldu
Bosna Hersek'in Kakanj ÅŸehrindeki Mula Mustafa Baseskija Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nda TÃ¼rkÃ§e dil sÄ±nÄ±fÄ± aÃ§Ä±ldÄ±