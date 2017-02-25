10:33, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Ã‡in ile Ä°ngiltere arasÄ±nda 'rapor' gerilimi





Pekin yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'nin Hong Kong'a iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gÃ¶stererek Londra'ya kendi iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in, Ä°ngiltere'nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "6 AylÄ±kÂ Hong KongÂ Raporu"na tepki gÃ¶stererek, Londra yÃ¶netimine bu meseleye mÃ¼dahil olma giriÅŸimlerini durdurmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng Åžuang, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metininÂ Hong KongÂ meselesine iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± bildirdi. Hong Kong'un, Ã‡in'in "Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi" olarak "tek Ã¼lke, iki sistem" prensibiyle yÃ¶netildiÄŸini hatÄ±rlatan GÄ±ng, meselenin kendi iÃ§ iÅŸleri olduÄŸunu ve "yabancÄ± Ã¼lkelerin mÃ¼dahale hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti. Pekin merkezi yÃ¶netimine yÃ¶neltilen eleÅŸtirilere tepki gÃ¶steren GÄ±ng, Londra yÃ¶netimine "bu tÃ¼r raporlar yayÄ±nlamamasÄ± ve Hong Kong meselesine karÄ±ÅŸmayÄ± durdurmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°ngiltere parlamentosuna sunulan "6 AylÄ±k Hong Kong Raporu"nda, insan haklarÄ± ve demokrasi konularÄ±na iliÅŸkin Pekin merkezi hÃ¼kÃ¼metine eleÅŸtiriler yÃ¶neltilmiÅŸti. Ä°ngiltere, Hong Kong'un Ã‡in'in egemenliÄŸine geri dÃ¶nmesinden bu yana geÃ§en 20 yÄ±llÄ±k sÃ¼rede Pekin yÃ¶netiminin Hong Kong politikasÄ±nÄ± eleÅŸtiren 40 rapor yayÄ±nladÄ±.

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