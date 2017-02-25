10:53, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Muhammed Ali'nin oÄŸluna havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EfsaneviÂ boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸluÂ Muhammed Ali Jr.'Ä±n (44)Â Miami'dekiÂ Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p 2 saat dini inancÄ± hakkÄ±ndaÂ sorgulandÄ±ÄŸÄ±Â ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Miami New Times gazetesinin haberine gÃ¶re, ailenin avukatÄ± Chris Mancini, Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr.'Ä±n Jamaika'dan annesi ile dÃ¶nerken 7 Åžubat'ta Miami Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Habere gÃ¶re gÃ¼mrÃ¼k memurunun sorularÄ±na cevap veren annesi Khalilah Camacho-Ali, eÅŸiyle Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± da gÃ¶sterip gÃ¼mrÃ¼kten geÃ§ti. Ancak aynÄ± gÃ¼mrÃ¼k memuru, Amerikan vatandaÅŸÄ± olan ve hiÃ§bir suÃ§ kaydÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen Ã¼nlÃ¼ boksÃ¶rÃ¼n oÄŸluna iki kez "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" diye soru sordu ve ardÄ±ndan geÃ§iÅŸine izin vermedi.

"ADINI NEREDEN ALDIN?"

GiÅŸede yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat bekleyen Muhammed Ali'nin oÄŸluna birkaÃ§ kez "AdÄ±nÄ± nereden aldÄ±n" ve "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" gibi sorular soran gÃ¼mrÃ¼k memurunun daha sonra Muhammed Ali Jr.'Ä± kÃ¼Ã§Ã¼k bir odaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Burada da baÅŸka bir memurun benzer sorularÄ±na muhatap olan Muhammed Ali Jr.'Ä±n dini inancÄ± ile ilgili maruz kaldÄ±ÄŸÄ± muameleyi deÄŸerlendiren ailenin avukatÄ± Mancini, yeni yÃ¶netimin 27 Ocak'ta aldÄ±ÄŸÄ± 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeye getirilen vize yasaÄŸÄ±na da gÃ¶nderme yaparak, "Bu bir hakarettir." dedi.

2 saati bulan sorgulama ve bekleme sÃ¼recinin ardÄ±ndan Muhammed Ali Jr.'Ä±n Ã¼lkeye giriÅŸ yapabildiÄŸini belirten Mancini, "Biz bu Ã¼lkede insanlarÄ± dinlerine gÃ¶re ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa tabi tutmayÄ±z." yorumunu yaptÄ±.

Konuyla ilgili Amerikan medyasÄ±nÄ±n sorularÄ±na cevap veren gÃ¼mrÃ¼k yetkilileri, yolcu mahremiyetini gerekÃ§e gÃ¶stererek konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 27 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± ve nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lkeye 3 ay vize yasaÄŸÄ± getiren kararnamenin yÃ¼rÃ¼tmesi federal bir yargÄ±Ã§ tarafÄ±ndan durdurulmuÅŸtu. Ancak son haftalarda birÃ§ok havalimanÄ±nda Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man bazÄ± yolcularÄ±n uzun gÃ¼mrÃ¼k prosedÃ¼rlerine takÄ±ldÄ±klarÄ± ÅŸikayetleri kamuoyunda sÄ±kÃ§a dile getirilmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.