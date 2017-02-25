11:19, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Ankara Arena'da 6 bin 500 polisle gÃ¼venlik Ã¶nlemi





AK Parti'nin halk oylamasÄ± kampanya tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Arena Spor Salonu iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda, gÃ¶revli 6 bin 500 polisle geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti'ninÂ halk oylamasÄ±Â kampanya tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±Â Ankara Arena Spor SalonuÂ iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda, gÃ¶revli 6 bin 500 polisle geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, AK Parti'nin kampanya tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± iÃ§in planlanan gÃ¼venlik tedbirlerini dÃ¼n gece 21.00 itibariyle uygulamaya baÅŸladÄ±. ToplantÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in 6 bin 500 polis gÃ¶revlendirildi. Salona girmek isteyen vatandaÅŸlar, polis ekiplerince oluÅŸturulan 3 arama noktasÄ±nda Ã¼zerleri ve Ã§antalarÄ± aranarak salona alÄ±ndÄ±. DÃ¼n gece 23.00 itibarÄ±yla salona Ã§Ä±kan yollar, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ait hafriyat kamyonlarÄ± yerleÅŸtirilerek trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda helikopterli bir ekip sÃ¼rekli devriye uÃ§uÅŸu yaparken, atlÄ± ve dedektÃ¶r kÃ¶pekli devriye timleri de salon Ã§evresinde gÃ¶rev yapÄ±yor.

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