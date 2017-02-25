Bab'ta ÅŸehit olan 2 asker iÃ§in tÃ¶ren

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±nÂ Bab'Ä±n gÃ¼neyinde keÅŸif yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada DEAÅž tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketlerine uÄŸurlandÄ±.
Bab'Ä±n gÃ¼neyindeki Tadif yol kavÅŸaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde mayÄ±n keÅŸfi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olanÂ Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Hasan Ã‡obanÂ ileÂ Uzman OnbaÅŸÄ± Selman Ã‡elik'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ±, YeÅŸilkent MezarlÄ±ÄŸÄ± Morgu'ndaki otopsinin ardÄ±ndan askerler tarafÄ±ndan alÄ±narak cenaze nakil aracÄ±na konuldu.
Cenazeleri askeri kortej eÅŸliÄŸinde Gaziantep HavalimanÄ±'na getirilen ÅŸehitler iÃ§in burada tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rene, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Zekai AksakallÄ±, 5. ZÄ±hlÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil Uyumaz, Gaziantep Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ali GÃ¼r ve diÄŸer ilgililer katÄ±ldÄ±.
TÃ¶renin ardÄ±ndan Ã‡elik'in naaÅŸÄ± memleketi KÃ¼tahya'ya, Ã‡oban'Ä±n naaÅŸÄ± ise BalÄ±kesir'e gÃ¶nderildi.
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 11 ilde 248 emniyet personeli gazi oldu
Hakkari'de bir maÄŸaradaki aramada mÃ¼himmat ve patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Bab'Ä±n gÃ¼neyinde keÅŸif yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada DEAÅž tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketlerine uÄŸurlandÄ±
AK Parti'nin halk oylamasÄ± kampanya tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Arena Spor Salonu iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±nda, gÃ¶revli 6 bin 500 polisle geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, kapalÄ± cezaevinden aÃ§Ä±k cezaevine ayrÄ±lma hÃ¼kÃ¼mlerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kesinlikle "Ã¶rtÃ¼lÃ¼ af" veya "ceza indirimi" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
FETÃ–'nÃ¼n "Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lge sorumlusu" eÅŸiyle birlikte NiÄŸde'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani, temaslarda bulunmak Ã¼zere bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye geliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± ve Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
BUDO'nun seferlerinden bazÄ±larÄ± olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal edildi
YSK'nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seÃ§im takvimine gÃ¶re, seÃ§men listeleri yarÄ±n askÄ±dan inecek
Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda PKK'lÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim noktada bulunan 2100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlÄ±yor
TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerden mezun olan yabancÄ± Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼lkeleriyle TÃ¼rkiye arasÄ±nda elÃ§i olabilmek amacÄ±yla "TÃ¼rkiye UluslararasÄ± Mezunlar DerneÄŸi" Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya geldi. Ãœlkelerinde ve TÃ¼rkiye'de iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan mezunlar, 26 Åžubat'ta Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Dostlar SofrasÄ±" etkinliÄŸinde buluÅŸacak
Eski baÅŸbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ±nda etkinliklerle anÄ±lacak
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve MHP'li Ã¼yelerce yayÄ±mlanmasÄ±na karar verilen HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile ilgili, "DoÄŸru strateji ve doÄŸru gruplarla DEAÅž'Ä± temizleyebiliriz ve gerÃ§ek sahibi RakkalÄ± insanlara ÅŸehri gÃ¼venli ÅŸekilde teslim edebiliriz" dedi
SiyasetÃ§i, sanatÃ§Ä±, gazeteci ve iÅŸ adamÄ± birÃ§ok kiÅŸiyi usulsÃ¼z dinledikleri iddiasÄ±yla 185 eski emniyet mensubunun yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "VIP dinleme" davasÄ±nda, tutuklu sanÄ±klardan 9'unun tahliyesine, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen tutuksuz 7 sanÄ±ÄŸÄ±n ise tutuklanmasÄ±na karar verildi
Ankara merkezli 7 ilde sigara kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na dÃ¼zenlenen operasyonlarda 182 bin 230 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. Operasyonlarda 11 kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.