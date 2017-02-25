11:21, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Bab'ta ÅŸehit olan 2 asker iÃ§in tÃ¶ren





Bab'Ä±n gÃ¼neyinde keÅŸif yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada DEAÅž tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketlerine uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±nÂ Bab'Ä±n gÃ¼neyinde keÅŸif yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada DEAÅž tarafÄ±ndan yola dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketlerine uÄŸurlandÄ±. Bab'Ä±n gÃ¼neyindeki Tadif yol kavÅŸaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde mayÄ±n keÅŸfi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olanÂ Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Hasan Ã‡obanÂ ileÂ Uzman OnbaÅŸÄ± Selman Ã‡elik'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ±, YeÅŸilkent MezarlÄ±ÄŸÄ± Morgu'ndaki otopsinin ardÄ±ndan askerler tarafÄ±ndan alÄ±narak cenaze nakil aracÄ±na konuldu. Cenazeleri askeri kortej eÅŸliÄŸinde Gaziantep HavalimanÄ±'na getirilen ÅŸehitler iÃ§in burada tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Zekai AksakallÄ±, 5. ZÄ±hlÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil Uyumaz, Gaziantep Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ali GÃ¼r ve diÄŸer ilgililer katÄ±ldÄ±. TÃ¶renin ardÄ±ndan Ã‡elik'in naaÅŸÄ± memleketi KÃ¼tahya'ya, Ã‡oban'Ä±n naaÅŸÄ± ise BalÄ±kesir'e gÃ¶nderildi.

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