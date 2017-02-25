11:37, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

'Alman istihbaratÄ± gazetecileri dinliyor' iddiasÄ±





Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND'nin farklÄ± Ã¼lkelerdeki medya kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gazetecileri dinlediÄŸi iddiasÄ±na, BND tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND'nin farklÄ± Ã¼lkelerdeki medya kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gazetecileri dinlediÄŸi iddia edildi. Alman Der Spiegel'in haberine gÃ¶re BND 1999 yÄ±lÄ±ndan beri farklÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±na ait en az 50 telefon numarasÄ± ve elektronik posta adresini takip etti. BND'nin dinlediÄŸi kurumlar arasÄ±nda BBC, Reuters, New York Times gibi kuruluÅŸlar bulunuyor. BND sÃ¶z konusu iddialara iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. BND'nin dinleme faaliyetlerinde bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce medyada yer almÄ±ÅŸ, dinlemelerin dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkeleri de hedef aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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