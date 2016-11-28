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Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı Fillon'a soruşturma
Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı Fillon'a soruşturma
Fillon

Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçilerden aday olan Fillon hakkında adli soruşturma açılmasına karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Cumhurbaşkanlığı seçimi için merkez sağ parti Cumhuriyetçilerden aday olan François Fillon hakkında adli soruşturma açılmasına karar verdi. 

Konu ile ilgili ön soruşturmayı yürüten savcılık, yaptığı yazılı açıklamada, üç sorgu hakiminin söz konusu adli soruşturmayı yürüteceğini bildirildi.

Adli soruşturmanın, "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla açıldığı bildirildi.

Savcılık, geçen hafta Fillon’un eşi ve çocuklarıyla ilgili iddialara ilişkin açılan ön soruşturmada, Fillon'un talebine rağmen takipsizlik kararı alınmayacağına karar vermişti. 

Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine “danışman” sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.



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