11:49, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Hakkari'de maÄŸarada mÃ¼himmat ele geÃ§irildi





Hakkari'de bir maÄŸaradaki aramada mÃ¼himmat ve patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de bir maÄŸaradaki aramadaÂ mÃ¼himmatÂ veÂ patlayÄ±cÄ±Â yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemelerin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerinceÂ PKK/KCKÂ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bu kapsamda merkeze baÄŸlÄ± OÄŸul kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda bir maÄŸarada arama tarama faaliyeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "Arama tarama faaliyeti neticesinde 2 antitank RPG-7 roketatar mÃ¼himmatÄ± sevk fiÅŸeÄŸi, 2 bÃ¼yÃ¼k (12 kilogramlÄ±k) tÃ¼p, 5 pil bloÄŸu (21 bÃ¼yÃ¼k pil), 200 metre el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen kablo, bidon iÃ§erisinde 20 litrelik mazot, frekans saÄŸlayÄ±cÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen FM radyo, muhtelif sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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