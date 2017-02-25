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GÃ¼ncelleme: 03:27, 26 Åžubat 2017 Pazar

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YazÄ±n koyun gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ daÄŸlarda kÄ±ÅŸÄ±n kayak Ã¶ÄŸretiyor
YazÄ±n koyun gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ daÄŸlarda kÄ±ÅŸÄ±n kayak Ã¶ÄŸretiyor

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde yaz aylarÄ±nda koyun gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ KaracadaÄŸ eteklerinde kÄ±ÅŸÄ±n da kayak yaparak vakit geÃ§iren Ã§oban Bahaddin Akay, zaman zaman merkeze gelen ziyaretÃ§ilere de kayak eÄŸitimi veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°lÃ§e kÄ±rsalÄ±ndaki Ä°leri Mahallesi'nde yaÅŸayanÂ Ã§oban Bahaddin AkayÂ (37), kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan beri Ã§obanlÄ±k yaparak geÃ§imini saÄŸlÄ±yor.

KaracadaÄŸ Kayak Merkezi'ne gidip gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 10 yÄ±l Ã¶nce kayaÄŸa merak sardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akay, her geÃ§en yÄ±l Ã§obanlÄ±ktan daha Ã§ok kayakla ilgilenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

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Ã‡oban Bahaddin Akay, kayak merkezine gelen vatandaÅŸlara zaman zaman kayak dersleri veriyor.Â 
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Ã‡oban Bahaddin Akay, kayak merkezine gelen vatandaÅŸlara zaman zaman kayak dersleri veriyor.Â 

Zamanla ilerlettiÄŸi kayaÄŸÄ± merkeze gelip kayak bilmeyen vatandaÅŸlara gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¶ÄŸrettiÄŸini aktaran Akay, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AsÄ±l mesleÄŸim hayvancÄ±lÄ±k, Ã§obanlÄ±k yapÄ±yorum. En az 15 yÄ±l Ã§obanlÄ±ÄŸÄ±m burada geÃ§miÅŸtir. Daha Ã¶nce ara sÄ±ra geliyordum, ÅŸimdi hep buradayÄ±m, Ã§ok da seviyorum hem hocalÄ±k da yapÄ±yorum. Burada arkadaÅŸlara, bilmeyenlere yardÄ±mcÄ± oluyorum. BurasÄ± gayet gÃ¼zel, herkesi bekliyoruz."



Ä°lgili Konular ÅžanlÄ±urfa Bahaddin Akay
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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