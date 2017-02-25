12:08, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

'15 Temmuz' darbe giriÅŸiminde 248 polis gazi oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ– mensuplarÄ± tarafÄ±ndanÂ gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ 15 Temmuz darbe giriÅŸimini baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratmak iÃ§in mÃ¼cadele eden birÃ§ok kiÅŸi ÅŸehit oldu ve yaralandÄ±.Â

Darbe giriÅŸiminin engellenmesi amacÄ±yla canÄ±nÄ± siper etmekten Ã§ekinmeyen emniyet personelinden 248'i yaralanarak "gazi" unvanÄ± aldÄ±.

Gazi unvanÄ± elde eden emniyet mensuplarÄ±ndan 11'i emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, 4'Ã¼ emniyet amiri, biri baÅŸkomiser, 2'si komiser, 11'i komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, 9'u baÅŸpolis ve 210'u polis memuru.

ANKARA Ä°LK SIRADA

Darbecilerin engellenmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda 5 kadÄ±n emniyet personeli de yaralandÄ±.

En Ã§ok gazi emniyet personelinin bulunduÄŸu iller sÄ±ralamasÄ±nda, 183 polis ile Ankara birinci, 46 polis ile Ä°stanbul ikinci ve 8 polis ile MuÄŸla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.

15 Temmuz akÅŸamÄ± Antalya'da 3, Sakarya'da 2, BalÄ±kesir, Bursa, Bayburt, Osmaniye, Malatya ve Hakkari'de birer emniyet personeli yaralanarak gazi oldu