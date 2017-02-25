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Güncelleme: 12:31, 25 Şubat 2017 Cumartesi

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AK Parti referandum kampanyasını başlattı | FOTO
AK Parti referandum kampanyasını başlattı | FOTO

AK Parti, referandum kampanyasını Ankara'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BAŞBAKAN YILDIRIM, AK PARTİ'NİN REFERANDUM KAMPANYASINI TANITTI

AK Parti’nin referandum kampanyası tanıtım toplantısı Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı.

Salona girmek isteyen vatandaşlar, polis ekiplerince oluşturulan üç arama noktasında üzerleri ve çantaları aranarak salona alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Arena Spor Salonu'na geldi. 

Otobüsün üzerine çıkan Başbakan Binali Yıldırım, salonun dışında toplanan kalabalığa seslendi.

Yıldırım, “Bugün Türkiye’nin aydınlık yarınlarına kapı aralayacak, muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi ulaştıracak, 16 Nisan halk oylaması için kampanyamızı başlatıyoruz. Güçlü Türkiye için, sürekli istikrar için kararımız... Evet. Buradan sayın cumhurbaşkanımıza selemlarımızı gönderiyoruz” dedi.

 

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi, daha sonra Ankara Arena Spor Salonu'na girdi.

Yıldırım ve eşi, birlikte salonu dolaşarak katılımcıları selamladı. Yıldırım çifti, partilere çiçek verdi.

Başbakan Yıldırım ve eşi, protokolde bulunanlar ile tek tek tokalaştı.

BÜLENT ARINÇ DA PROTOKOLDE

Yıldırım çifti, Cemil Çiçek ve Bülent Arınç'ın yanına oturdu. 

Kampanya için hazırlanan kliplerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüsü de yer aldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu.

40 bin kişinin katıldığı tanıtım toplantısını yaklaşık 500 basın mensubu da izledi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda "evet" ağırlıklı bir süsleme yapıldı.

Salona kırmızı-beyaz, turuncu-beyaz ve turkuaz-beyaz renklerde "Evet" yazıları asıldı. AK Parti Gençlik Kollarına üye gençlerin grafiti ile yazdıkları "Evet"ler de salonda yer aldı. 

Orta bölümü parti yöneticileri, milletvekilleri ve davetlilere ayrılan salonun içi ve dışı "evet" yazıları ve Türk bayrakları ile süslendi. Salonun içine ve dışına, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın resimleri asıldı.

Toplantının yapılacağı salonda sloganların yazdığı afişler yer almadı. 

Öte yandan, katılımcılar için internet hizmetinin de verildiği salonda, kablosuz internet ağının adı "evet", parolası ise "kararımız evet" oldu.

Başbakan Binali Yıldırım konuşurken sloganlar tek tek dev ekranlarda gösterildi.

Altı kampanya şarkısı ise Türkçe, Kürtçe ve Arapça hazırlandı. 

Salonun içine ve dışına, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın resimleri asıldı. 

Bazı partililer, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ile şehitler Astsubay Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in posterlerini açtı.

Salonda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen, kuruluşundan bu yana AK Partinin kampanya süreçlerini yöneten reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un posterleri de yer aldı.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından bugüne özel 5 milyon adet 24 sayfadan oluşan "evet" isimli gazete bastırıldı. 



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