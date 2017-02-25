13:34, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriyeâ€™ninÂ HumusÂ ilinde,Â BeÅŸÅŸar Esed rejiminin iki gÃ¼venlik merkezine intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Rejim medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Humus il merkezinin Guta ve El Mahatta bÃ¶lgelerindeki iki gÃ¼venlik merkezine saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Humus Valisi Talal el-Barazi, intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Humus Haber Merkezi de aralarÄ±nda, askeri gÃ¼venlik birimi baÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Hasan Dabulâ€™Ã¼n de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey subayÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti. Yerel kaynaklar, gÃ¼venlik merkezlerinden birinin askeri diÄŸerinin sivil istihbarat olduÄŸunu bildirdi. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Åžamâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirme Heyeti (Heyet Tahrir Åžam-HTÅž), sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada eylemin Vaer, Ä°dlib ve Åžam'daki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±na misilleme olduÄŸunu duyurdu. AÃ§Ä±klamada, Humus'taki sivil istihbarat baÅŸkanÄ± Ä°brahim DerviÅŸ'in de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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