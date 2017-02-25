Suriye'de rejimin istihbarat merkezlerine saldÄ±rÄ±

Suriyeâ€™ninÂ HumusÂ ilinde,Â BeÅŸÅŸar Esed rejiminin iki gÃ¼venlik merkezine intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±larda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rejim medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Humus il merkezinin Guta ve El Mahatta bÃ¶lgelerindeki iki gÃ¼venlik merkezine saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Humus Valisi Talal el-Barazi, intihar bombacÄ±larÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nda 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Humus Haber Merkezi de aralarÄ±nda, askeri gÃ¼venlik birimi baÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Hasan Dabulâ€™Ã¼n de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey subayÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Yerel kaynaklar, gÃ¼venlik merkezlerinden birinin askeri diÄŸerinin sivil istihbarat olduÄŸunu bildirdi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Åžamâ€™Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirme Heyeti (Heyet Tahrir Åžam-HTÅž), sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada eylemin Vaer, Ä°dlib ve Åžam'daki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±na misilleme olduÄŸunu duyurdu. AÃ§Ä±klamada, Humus'taki sivil istihbarat baÅŸkanÄ± Ä°brahim DerviÅŸ'in de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±nda bin 508 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir Cami kundaklandÄ±, olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmadÄ±
Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Fransa Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§ilerden aday olan Fillon hakkÄ±nda adli soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND'nin farklÄ± Ã¼lkelerdeki medya kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gazetecileri dinlediÄŸi iddiasÄ±na, BND tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi
Efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr.'Ä±n Miami'deki Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p "AdÄ±nÄ± nereden aldÄ±n" ve "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" denilerek 2 saat boyunca sorgulandÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'nin Hong Kong'a iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gÃ¶stererek Londra'ya kendi iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± A400M programÄ±ndaki uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmasÄ±nÄ± istedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n basÄ±n mensuplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine, aralarÄ±nda CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'Ä±n da bulunduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi