Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

Mardin'de PKK üyelerince yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Alınan bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolununun 20'nci kilometresinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmazken araçta ve karayolunda hasar oluştu.
Patlamanın etkisiyle çukur oluşması nedeniyle karayolu kısmen trafiğe kapatıldı.
Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında PKK üyelerine yönelik operasyonda bir PKK'lı yakalandı, biri de ölü ele geçirildi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman, 'Bu referandumda ne diyeceksiniz' diye, biz kimseyi kırmamak için 'Bu haliyle buna destek veremeyiz' diyoruz" dedi
Artvin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Gürcistan'a kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 15'i tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan Kocias'ın açıklamalarına ilişkin, "Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir” dedi
AK Parti'nin referandum kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, " Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır." dedi.
Mardin'de PKK'lılarca yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere 1 Mart'ta Pakistan'a gidecek
AK Parti, referandum kampanyasını Ankara'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla başlattı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 11 ilde 248 emniyet personeli gazi oldu
Hakkari'de bir mağaradaki aramada mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi
Bab'ın güneyinde keşif yaptıkları sırada DEAŞ tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı
AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısının yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu içinde ve dışında, görevli 6 bin 500 polisle geniş güvenlik önlemleri alındı
Adalet Bakanlığı, kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hükümlerinde yapılan değişikliklerin, bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle "örtülü af" veya "ceza indirimi" olmadığını bildirdi
FETÖ'nün "İç Anadolu Bölge sorumlusu" eşiyle birlikte Niğde'de gözaltına alındı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani'nin görüşmesinde ikili ilişkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nın Irak'taki varlığı ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
BUDO'nun seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi