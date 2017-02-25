13:50, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Yıldırım: 16 Nisan’daki referandum işin eksiklerinin tamamlanması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti, referandum kampanyasını Ankara'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla başlattı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısında konuştu.

Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Hepinizi yürekten selamlıyorum. Bizleri izleyen vatandaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Üzerimde bir selam var, emanet var. Ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür insanı, göründüğü gibi olan, adam gibi adam kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Size selamlarını getirdim. Recep Tayyip Erdoğan’ın emanetine sahip çıkıyor muyuz?

Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. 15 Temmuz’da hayatını seve seven veren şehitlerimize, Fırat Kalkanı’nda şehit olan TSK mensuplarına ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.



Bir eksikliği hissediyoruz. Bütün etkinliklerimizi gerçekleştiren şehit Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip’i anmak istiyorum. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum, mekanları cennet olsun.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN BİSMİLLAH DİYORUZ"

Bugün yeniden kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir başlangıç için Bismillah diyoruz. Yarının güçlü Türkiyesini kurmak için ilk adım atıyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin.

Bu millet ne çektiyse rehavetten, durgunluktan, eskilikten çekmiştir. Heyecanımızı, coşkumuzu, hedeflerimizi yeniledik. Asla bitti demedik. Bu yol, zor ve meşakatlidir. Yenilikten kaçanlar tarih sahnesinden yok olup giderler. Korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Alparsarlan’ın planına hayır diyenler oldu. Selahaddin Eyyübi’ye de hayır diyenler oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederken ona da hayır diyenler oldu. Fatih bir çağı kapatmış, bir çağı aşmıştır. Gazi Mustafa Kemal’i düşünün. Samsun’a çıkarken ona da hayır diyenler oldu. Anadolu’da yeni bir ruh inşa etti.







"HER DAİM HAYIR DİYENLER OLDU"

Bize her daim hayır diyenler oldu. Siz siyaset yapamazsınız dediler. Hayır, Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz dediler. Millet olacak dedi. Onlar her reformda hayır dediler. Biz evet dedik, yolumuza devam ettik. Siz cumhurbaşkanı seçemez dediler, biz seçeriz dedik.

Gezi olayları provokosyondur dedik, hayır dediler, 17-25 Aralık kumpastır dedik, hayır dediler. 15 Temmuz’da yıkamazsınız, bölemezsiniz dedik. Biz onların hayırlarına evet diyerek bugünlere geldik. Biz çekinseydik tarih ve millet bizden hesap sorardı. İnanın, Allah bizden hesap sorardı.

"BİZİM SİYASETİMİZ YENİLİK SİYASETİDİR"

Bizim siyatemizde korku yok. Bizim siyasetimiz cesur siyasettir. Bizim siyasetimiz yenilik siyasetidir, değişim siyasetir, heyecan siyasetidir, tazeleme siyasetidir, reform siyasetidir. Bizde zorlama, tehdit yok. Korku yok ama korkutmak da yok.



Bizde kutuplaşma, ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden, kalpten evet istiyoruz.

Vatandaşlar sandığa gittiklerinde tüm kalbimle evet diyerek pusulaya evet mührünü basacak.

"16 NİSAN'DAKİ REFERANDUM İŞİN EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASIDIR"

Ortalık da yalan yanlış bir çok şey söyleniyor. Bu anayasa değişikliğini biz MHP ile beraber yapıyoruz. Bu değişiklik neden yapılıyor, önce onu anlamak gerekiyor.

2007’de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ana muhalefet partisi yeni bir icat çıkardı, 367 icadı. CHP, oylamayı Anayasa Mahkemesi’nde taşıdı. Mahkeme, bunu iptal etti. Bir oylama daha yaptık. İş kilitlenmişti, kriz zirveye ulaşmıştı. Karar aldık, işi millete götürmeliydik. Seçim kararı aldık. 22 Temmuz 2007’de yapılan seçimde millet yüzde 47 destek vererek bu yanlışı düzeltti. Dedik ki bu rezillik, kepazelik bitsin. Referandum kararı aldık. Cumhurbaşkanını halk doğrudan seçtik. O günkü cumhurbaşkanı veto ettik. Meclis’ten çıkardık, tekrar gönderdik. Ahmet Necdet Sezer mecburen imzaladı, sonra da mahkemeye götürdü. Referandumda yüzde 69 katılımla cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini onayladı. Her şey o zaman Türkiye’de değişti. 16 Nisan’daki referandum işin eksiklerinin tamamlanmasıdır.

CHP darbe yasasının arkasına sığınarak hayır diye bağırıyor. Başaramayacaklar. Bu kutlu yürüyüş aziz milletin evet oylarıyla tamamlanacaktır.



Biz yargı hem bağımsız hem tarafsız olsun diyoruz. Tarafsız ifadesini ekliyoruz. Bunun nesi yanlış. CHP yargının bağımsız ve tarafsız olmasını istemiyor mu?

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME ŞARTLARI

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor. CHP ve DYP hükümetinde anayasal değişikliğiyle milletvekili sayısı 450’den 550’ye çıkaranların kendileri olduğunu unutuyor. Yazıkmış... O zaman 100 milletvekili artırdınız. Seçmen sayısı iki katına çıkmış, artırdığımız 50 milletvekili. Sayın Kılıçdaroğlu istismarı bırakın.



Milletvekili seçilme şartları... Milletvekili seçilme yaşını 18’e düşürüyoruz. Buna da karşı çıkıyorlar. Ne lüzum var diyorlar, gençlere ne oluyor diyorlar. Seçen, seçme yeterliliği olan mutlaka seçilir. 15 Temmuz’da tanklara, toplara göğsünü siper eden gençler, gençliğin ne olduğunu bütün dünyaya gösterdiniz.

"MECLİS'E ÖNEMLİ BİR YETKİ GELECEK"

‘Meclis etkisiz hale geliyor’ diyorlar. Hükümete güvenoyu kalkıyor. Çünkü güvenoyunu millet kendisi veriyor. Meclis denetimi genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması, yazılı soru verilebilecek. Meclis’e önemli bir yetki gelecek. Milletvekilleri dışında kanun teklifi veremiyor. Cumhurbaşkanı bütçe ve hesap kanununu teklif edebiliyor. Meclis'te milletvekilleri daha da güçleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAY OLMA YOLLARI ARTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı aday olma şartları... Aday olma yolları artırılıyor. Her siyasi grubu ayrı ayrı, beraber de aday gösterebilir. Yüzde 5 oy alan partiler de aday gösteribiliyor. Yüz bin seçme yeterliliğine sahip vatandaş da cumhurbaşkanlığına aday gösterebiliyor. Aday gösterme işi kimsenin tekelinde değil.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri... Çok geniş yetkiler veriliyor deniyor. Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten suçlanabiliyor. Yetki gani, sorumluluk bafi. Bu sistemle biz nereye gideceğiz. Yetkiler var, sorumluluk da var. Biraz daha fazla yetki veriyoruz. Başbakanın yetkilerini de cumhurbaşkanına veriyoruz. Bakanlar kurulu kararı yerine cumhurbaşkanlığı kararnamesi değişikliği getiriyoruz. Bizim yaptığımız gizli ortakları ortadan kaldırmak.

Yağma, yok. Darbelere cevap veren parti AK Parti olmuştur. 2007’de post modern darbe belgesi verdiler, Cemil Çiçek çıktı siz bize emir veremezsiniz dedi, aynen geri postolamadı. 17 Aralık’ta yargı darbesi yapmaya çalıştılar. Yetmedi tankıyla, topuyla tüfeğiyle bu kez 15 Temmuz’da geldiler. Onlar da boylarının ölçüsünü aldılar.



Cumhurbaşkanın cezai sorumluluğu var. Bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları her suçtan sorgulanabiliyor, yargılanabiliyor. Yüzde 75’le Yüce Divan’a gidebilirken, bugün yüzde 66’sının evet oyuyla yüce divan’a gidebiliyor. Cumhurbaşkanı hem sorumlu hem de yetkili.

"FESH ETME DİYE BİR ŞEY YOK, SEÇİMİN YENİLENMESİ VAR"

Cumhurbaşkanı Meclis’i fesh ediyor. Cumhurbaşkanını kim seçiyor? Millet seçiyor. Meclis’i kim seçiyor? Onu da meclis seçiyor. Fesh etme diye bir şey yok, külliyen yalan. Seçimin yenilenmesi var. Cumhurbaşkanı da Meclis de seçim kararı alabilir.