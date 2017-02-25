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Güncelleme: 01:15, 26 Şubat 2017 Pazar

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Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor
Oyuncaklar 'milli kimliğe' bürünüyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Kılıçaslan, "Milli Oyuncak Projesi" çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Milli Oyuncak Projesi" çalışmaları kapsamında Düzce'deki çalıştaya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İbrahim Kılıçaslan yaptığı açıklamada, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Anne ve babaların oyuncaklarda kullanılan boyalarda kimyasal olup olmadığı konusunda endişeleri bulunduğunu belirten Kılıçaslan, "Çocuklar oyun oynarken bu oyuncakları ağızlarına götürüp sağlık açısından problemlere neden olabiliyor. Biz burada güvenilir, milli oyuncak yapmak istiyoruz. Bunun da anne ve babalarda karşılığının olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kılıçaslan, oyuncakları yerli karakterler oluşturarak üretmek istediklerini dile getirerek, oyuncakların milli olmasının önemine değindi.

Oyuncakların kültürel ve eğitim alanında derinliği bulunduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, "Dolayısıyla biz hem kültürel hem de eğitim düzeyindeki derinliğini oluşturacak, Türkiye'de bu sanayinin gelişmesini sağlayacak bir adım atıyoruz." dedi.

Kılıçaslan, milli oyuncak çalışmaları kapsamındaki ilk adımın Düzce'de oyuncak OSB kurulma çalışmalarıyla atıldığını vurguladı. 

"MİLLİ VE MEDENİYETİMİZİ YANSITAN OYUNCAKLAR"

Oyuncak OSB'de plastik, ahşap, metal ve en önemlisi yazılımı da içeren elektronik oyuncaklar üretmeyi planladıkları bilgisini veren Kılıçaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz oyuncağı sadece oyuncak olarak görmüyoruz. Oyuncak, çocuğa kültürü yansıtan, eğitimde kullanılan bir olgudur. Hem kültür hem de eğitim boyutu var. Biz bu boyutları toplamak istiyoruz. Özellikle bunu TRT Çocuk kanalında çizgi filmlerle desteklemek istiyoruz. TRT'de çizgi film karakteri oyuncak oluyor. Oyuncak marketlerine bakın, televizyonda hangi çizgi film karakteri varsa onun oyuncakları satılıyor. Biz bunu çizgi film karakterleri ile milli ve medeniyetimizi yansıtan oyuncaklar ile göstermek istiyoruz.

Çocuklar hem medeniyetimizi televizyondaki çizgi filmden öğrenecekler hem de bunlarla oynayacaklar."



İlgili Konular Milli Oyuncak Projesi oyuncak
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