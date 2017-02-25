Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana 'Kardak' cevabı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'hayır' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman, 'Bu referandumda ne diyeceksiniz' diye, biz kimseyi kırmamak için 'Bu haliyle buna destek veremeyiz' diyoruz" dedi