ABD'de cami kundaklandÄ±

ABD'ninÂ FloridaÂ eyaletinde birÂ Caminin kundaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hillsborough Ä°lÃ§esi Ä°tfaiyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Florida'nÄ±n Tampa kentinde Yeni Tampa Ä°slam DerneÄŸinin bÃ¼nyesinde bulunduÄŸu camide dÃ¼n kasÄ±tlÄ± yangÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, yerel saatle 02.00'de mÃ¼dahalede bulunulan yangÄ±nÄ±n, caminin ibadet edilen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne zarar verdiÄŸi kaydedildi.
YangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda camide kimsenin bulunmamasÄ±nÄ±n olasÄ± can kaybÄ± ya da yaralanmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, olay yerinden toplanan kanÄ±tlarÄ±n yangÄ±nÄ±n kasten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Yeni Tampa Ä°slam DerneÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avukat Mustafa Ameen, olayÄ±n daha net anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in soruÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± beklediklerini, toplumun kendileriyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ä°slami Ã§atÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan Amerika-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyinin (CAIR) Florida Åžubesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Wilfredo Amr Ruiz de toplumlarÄ±n nefret suÃ§u gibi gÃ¶rÃ¼nen bu olaya kurban gitmesinin endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Florida'nÄ±n Orlanda kentinde 12 Haziran'da bir gece kulÃ¼bÃ¼nde 49 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 53 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§an Afganistan asÄ±llÄ± Omar Mateen'in gittiÄŸi belirtilen eyaletteki cami, eylÃ¼l ayÄ±nda kundaklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Camide 100 bin dolar civarÄ±nda hasar oluÅŸmuÅŸ, sabÄ±ka kaydÄ± bulunan ve sosyal medyada Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± mesajlar paylaÅŸan saldÄ±rgan Joseph Michael Schreiber'e 30 yÄ±l hapis ve 10 bin dolar para cezasÄ± verilmiÅŸti.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±nda bin 508 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir Cami kundaklandÄ±, olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmadÄ±
Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Fransa Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§ilerden aday olan Fillon hakkÄ±nda adli soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND'nin farklÄ± Ã¼lkelerdeki medya kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gazetecileri dinlediÄŸi iddiasÄ±na, BND tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi
Efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr.'Ä±n Miami'deki Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p "AdÄ±nÄ± nereden aldÄ±n" ve "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" denilerek 2 saat boyunca sorgulandÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'nin Hong Kong'a iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gÃ¶stererek Londra'ya kendi iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± A400M programÄ±ndaki uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmasÄ±nÄ± istedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n basÄ±n mensuplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine, aralarÄ±nda CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'Ä±n da bulunduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
BaÅŸbakan Orban, bazÄ± STK'larÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "UluslararasÄ± sermaye, George Soros ve kuruluÅŸlarÄ± attÄ±klarÄ± bu adÄ±mla artÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tiler" dedi.
Katalonya bÃ¶lgesinde son iki gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 25 bin Ã¶rdek itlaf edildi