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15:22, 25 Åžubat 2017 Cumartesi
Amerika
14:35, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

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ABD'de cami kundaklandÄ±
ABD'de cami kundaklandÄ±
Foto: ArÅŸiv

ABD'nin Florida eyaletinde bir Cami kundaklandÄ±, olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'ninÂ FloridaÂ eyaletinde birÂ Caminin kundaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Hillsborough Ä°lÃ§esi Ä°tfaiyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Florida'nÄ±n Tampa kentinde Yeni Tampa Ä°slam DerneÄŸinin bÃ¼nyesinde bulunduÄŸu camide dÃ¼n kasÄ±tlÄ± yangÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, yerel saatle 02.00'de mÃ¼dahalede bulunulan yangÄ±nÄ±n, caminin ibadet edilen bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne zarar verdiÄŸi kaydedildi.

YANGIN KASTEN Ã‡IKARILDI

YangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda camide kimsenin bulunmamasÄ±nÄ±n olasÄ± can kaybÄ± ya da yaralanmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§tiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, olay yerinden toplanan kanÄ±tlarÄ±n yangÄ±nÄ±n kasten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Yeni Tampa Ä°slam DerneÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avukat Mustafa Ameen, olayÄ±n daha net anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in soruÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± beklediklerini, toplumun kendileriyle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ä°slami Ã§atÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan Amerika-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyinin (CAIR) Florida Åžubesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Wilfredo Amr Ruiz de toplumlarÄ±n nefret suÃ§u gibi gÃ¶rÃ¼nen bu olaya kurban gitmesinin endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Florida'nÄ±n Orlanda kentinde 12 Haziran'da bir gece kulÃ¼bÃ¼nde 49 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve 53 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol aÃ§an Afganistan asÄ±llÄ± Omar Mateen'in gittiÄŸi belirtilen eyaletteki cami, eylÃ¼l ayÄ±nda kundaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Camide 100 bin dolar civarÄ±nda hasar oluÅŸmuÅŸ, sabÄ±ka kaydÄ± bulunan ve sosyal medyada Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± mesajlar paylaÅŸan saldÄ±rgan Joseph Michael Schreiber'e 30 yÄ±l hapis ve 10 bin dolar para cezasÄ± verilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular ABD
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