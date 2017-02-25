9 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 15 tutuklama

Artvin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Gürcistan'a kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yardım ve yataklık yapmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, parada ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları öne sürülen 24 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sivas, Burdur, Manisa, Trabzon, Rize ve İzmir'de belirlenen adreslerde yapılan aramada 23 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. (53), A.T. (34), M.C. (44), Ç.A. (44), N.Y. (43), E.T. (41), M.T. ve U.A "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla, A.Ö. (32), C.Y. (34), S.Ç. (54), C.B. (45), A.Ç. (23), H.A. (37). ve M.T. (32) ise "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, Türkiye ve Gürcistan giriş çıkış işlem formları, ambar makbuzları, kimlik fotokopileri, pasaportlar, Gürcistan vatandaşlarına ait kimlik kartları, 64 şişe içki, bir tabanca, 50 mermi, Gürcistan vatandaşlarına ait bilgilerin bulunduğu ajandalar ile 3 bin dolarlık sahte banknot bulundu.
Ayrıca, Gürcistan plakalı 9 lüks araç ve araçlara ait ruhsatlar ile çok sayıda araç yedek parçası ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de 2 adet Sarp Kara Hudut Kapısı giriş-çıkış gümrük mührü, kimlikler, 3 tabanca, 3 tüfek, uçaksavar fişeği, el yazması Kur'an-ı Kerim, kırmızı cıva olduğu değerlendirilen madde, tarihi eser niteliğinde biblo ve sikke ile gümrük kaçağı benzin bulundu.
Öte yandan, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a çıkmaya çalışan 97 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığı, bunlardan çoğunun ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında PKK üyelerine yönelik operasyonda bir PKK'lı yakalandı, biri de ölü ele geçirildi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman, 'Bu referandumda ne diyeceksiniz' diye, biz kimseyi kırmamak için 'Bu haliyle buna destek veremeyiz' diyoruz" dedi
Artvin merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgüt üyelerinin Gürcistan'a kaçmalarına yardım ettikleri öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 15'i tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan Kocias'ın açıklamalarına ilişkin, "Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir” dedi
AK Parti'nin referandum kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, " Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır." dedi.
Mardin'de PKK'lılarca yola tuzaklanan patlayıcı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere 1 Mart'ta Pakistan'a gidecek
AK Parti, referandum kampanyasını Ankara'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıyla başlattı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 11 ilde 248 emniyet personeli gazi oldu
Hakkari'de bir mağaradaki aramada mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi
Bab'ın güneyinde keşif yaptıkları sırada DEAŞ tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı
AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısının yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu içinde ve dışında, görevli 6 bin 500 polisle geniş güvenlik önlemleri alındı
Adalet Bakanlığı, kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hükümlerinde yapılan değişikliklerin, bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle "örtülü af" veya "ceza indirimi" olmadığını bildirdi
FETÖ'nün "İç Anadolu Bölge sorumlusu" eşiyle birlikte Niğde'de gözaltına alındı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani'nin görüşmesinde ikili ilişkiler, Musul ve Telafer'in durumu, PKK'nın Irak'taki varlığı ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
BUDO'nun seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi