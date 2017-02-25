14:46, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Musul'un batÄ±sÄ±nda ilk tahliye



Foto: ArÅŸiv

Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±nda bin 508 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± CasÄ±m el-Caf, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± ilgili birimlerinÂ Musul'un batÄ±sÄ±ndakiÂ el-MemumÂ bÃ¶lgesinden DEAÅž'Ä±n kalkan olarak kullanmak iÃ§in alÄ±koyduÄŸu bin 508 kiÅŸiyi tahliye ettiÄŸini belirtti. Bu kiÅŸilerin kentin batÄ±sÄ±ndan tahliye edilen ilk grup olduÄŸununa dikkati Ã§eken Caf, bunlarÄ±n kentin gÃ¼neyinde yer alan Kayyara kasabasÄ±ndaki kamplara yerleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±. Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸi sunduÄŸu Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarma operasyonu geÃ§en hafta pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.