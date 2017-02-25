GÃ¼ncelleme: 14:57, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

KerkÃ¼k'te petrol kuyusuna saldÄ±rÄ±





Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentindekiÂ Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Enerji Komisyonu Ã¼yesi Necat HÃ¼seyin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Onlarca petrol kuyusunun bulunduÄŸu kentin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Bay Hasan bÃ¶lgesinde 128 numaralÄ± kuyuya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi." dedi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n kim tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dair henÃ¼z net bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÃ¼seyin, boru hattÄ±nda meydana gelen hasar sebebiyle Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n da kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve petrol akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkilenmediÄŸini sÃ¶yledi. KerkÃ¼k'Ã¼n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Dibis'e baÄŸlÄ± Bay Hasan petrol kuyularÄ±, Haziran 2014'teki DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan denetleniyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.