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15:22, 25 Åžubat 2017 Cumartesi
Irak
GÃ¼ncelleme: 14:57, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

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KerkÃ¼k'te petrol kuyusuna saldÄ±rÄ±
KerkÃ¼k'te petrol kuyusuna saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentindekiÂ Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Enerji Komisyonu Ã¼yesi Necat HÃ¼seyin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Onlarca petrol kuyusunun bulunduÄŸu kentin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Bay Hasan bÃ¶lgesinde 128 numaralÄ± kuyuya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi." dedi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n kim tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dair henÃ¼z net bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÃ¼seyin, boru hattÄ±nda meydana gelen hasar sebebiyle Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n da kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve petrol akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkilenmediÄŸini sÃ¶yledi.

KerkÃ¼k'Ã¼n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Dibis'e baÄŸlÄ± Bay Hasan petrol kuyularÄ±, Haziran 2014'teki DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan denetleniyor.



Ä°lgili Konular KerkÃ¼k Ä±rak Necat HÃ¼seyin
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KerkÃ¼k'te petrol kuyusuna saldÄ±rÄ±
KerkÃ¼k'te petrol kuyusuna saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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