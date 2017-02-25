KerkÃ¼k'te petrol kuyusuna saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentindekiÂ Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KerkÃ¼k Ä°l Meclisi Enerji Komisyonu Ã¼yesi Necat HÃ¼seyin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Onlarca petrol kuyusunun bulunduÄŸu kentin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Bay Hasan bÃ¶lgesinde 128 numaralÄ± kuyuya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi." dedi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n kim tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dair henÃ¼z net bir bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÃ¼seyin, boru hattÄ±nda meydana gelen hasar sebebiyle Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n da kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve petrol akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkilenmediÄŸini sÃ¶yledi.
KerkÃ¼k'Ã¼n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Dibis'e baÄŸlÄ± Bay Hasan petrol kuyularÄ±, Haziran 2014'teki DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan denetleniyor.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Fransa Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§ilerden aday olan Fillon hakkÄ±nda adli soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
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Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmasÄ±nÄ± istedi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer'Ä±n basÄ±n mensuplarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine, aralarÄ±nda CNN, New York Times, BBC ve Los Angeles Times'Ä±n da bulunduÄŸu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TSK'nÄ±n desteklediÄŸi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eye yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ediyor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, â€œKaÃ§ak gÃ¶Ã§leri durdurarak Ã§ok ciddi bir vergi kazancÄ±mÄ±z olacak. GÃ¶Ã§menler geri gelemeyecekler." dedi.
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