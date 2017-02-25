15:00, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'hayır' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kişiler ve siyasi partiler arasında düşmanlık güdülmemesi gerektiğini belirterek, "Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman 'Bu referandumda ne diyeceksiniz' diye, biz kimseyi kırmamak için, 'Bu haliyle buna destekveremeyiz' diyoruz. Arkasından çıkıyor, 'Ne demek istiyorsunuz' diyor. Destek vermemek ne demek? 'Hayır' demek. Şimdi burada gösterilen inceliği anlamaktan bile aciz bizim siyasiler." dedi.

Karamollaoğlu, Balgat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halk oylamasına giden süreçte bazı partilerin "Evet" oyu bazılarının "Hayır" oyu için çaba gösterdiğini, kendilerinin ise adil bir düzenin kurulmasını arzu ettiklerini belirtti.

27 Şubat 2011'de vefat eden Necmettin Erbakan'ı rahmetle anan Karamollaoğlu, dünyada barış ve huzurun sağlanması için ne yapılması gerektiği konusunda hedeflerin ve gidilecek yolun geçmişte Erbakan tarafından gösterildiğini ifade etti.

Erbakan'ın ömrünün huzur ve barışın temini mücadelesiyle geçtiğini anlatan Karamollaoğlu, "Biz de onun bıraktığı noktadan itibaren bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bizim hedefimiz herkes için dünyada barışı ve huzuru tesis etmek. Oraya gidecek yol, bizim önce kendi meselelerimizi halletmemizle başlıyor. Kendi memleketimizde bir düzen kurmadan, kendi memleketimizde huzuru, barışı sağlamadan, dünyada adaleti tesis etmeyi düşünmekten daha büyük gaflet olmaz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkede ahlaki ve manevi değerlerin ihyasıyla beraber maddi problemlerin de çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda gerekli adımların da 1970'li yıllarda merhum Erbakan tarafından atıldığını, ancak şu anda onun attığı adımların tamamının hışımla yok edildiğini ileri sürdü.

"Şu anda neye ihtiyaç duyuyorsak, gıdamız dahil, yediğimiz ekmek dahil dışarıya muhtacız. Böyle bir ülke huzur içinde, güçlü bir ülke olabilir mi?" diyen Karamollaoğlu, her sene dış ticaret açığının daha da arttığını, ülkede yolsuzluğun sorgulanmadığını savundu.

Dış politikada, Müslüman ülkelerle ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine de işaret eden Karamollaoğlu, "Bir araya gelmeyi bile beceremiyoruz ama kimse bizim inancımızın dünyaya barış ve huzur getirmeyeceğini söyleyemez. Geçmişte ne zaman Müslümanlar bir bölgede hakim olmuşlarsa orada her zaman huzur, barış ve adalet olmuştur." dedi.

Başarıya ulaşmak için önce hedeflerin açıkça belirlenmesi ve sonra o yolda mücadele edilmesine vurgu yapan Karamollaoğlu, "Hükümetin en büyük problemlerinden biri de plansız hareket etmesidir." diye konuştu.