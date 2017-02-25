GÃ¼ncelleme: 02:11, 26 Åžubat 2017 Pazar

Yolcu beraberinde getirilen cihazlara yÃ¶nelik dÃ¼zenleme





Yolcu beraberinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen cihazÄ±n arÄ±zalanmasÄ± nedeniyle cihazÄ±n ya da ana kartÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda IMEI deÄŸiÅŸim iÅŸlemi yapÄ±labilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz CihazlarÄ±n KayÄ±t AltÄ±na AlÄ±nmasÄ±na Dair TebliÄŸde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸi", Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Buna gÃ¶re, yolcu beraberindeÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen cihazÄ±n arÄ±zalanmasÄ± nedeniyle cihazÄ±n ya da ana kartÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda, ilk kayÄ±t baÅŸvuru sahibinin veya cihazÄ±n ithalatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n, imalatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n Kuruma baÅŸvurusu ileÂ IMEIÂ deÄŸiÅŸim iÅŸlemi yapÄ±labilecek. Ä°lk kayÄ±t baÅŸvuru sahibinin Kuruma baÅŸvurduÄŸu durumlarda deÄŸiÅŸimi yapan firmadan alÄ±nan belge sunulacak.

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