Yolcu beraberinde getirilen cihazlara yÃ¶nelik dÃ¼zenleme

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz CihazlarÄ±n KayÄ±t AltÄ±na AlÄ±nmasÄ±na Dair TebliÄŸde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸi", Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Buna gÃ¶re, yolcu beraberindeÂ yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen cihazÄ±n arÄ±zalanmasÄ± nedeniyle cihazÄ±n ya da ana kartÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda, ilk kayÄ±t baÅŸvuru sahibinin veya cihazÄ±n ithalatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n, imalatÃ§Ä±sÄ±nÄ±n Kuruma baÅŸvurusu ileÂ IMEIÂ deÄŸiÅŸim iÅŸlemi yapÄ±labilecek. Ä°lk kayÄ±t baÅŸvuru sahibinin Kuruma baÅŸvurduÄŸu durumlarda deÄŸiÅŸimi yapan firmadan alÄ±nan belge sunulacak.
Yolcu beraberinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen cihazÄ±n arÄ±zalanmasÄ± nedeniyle cihazÄ±n ya da ana kartÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi durumunda IMEI deÄŸiÅŸim iÅŸlemi yapÄ±labilecek
TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ± kurulmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼met tasarÄ±sÄ± TBMM'ye sunuldu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼ "Antarktika'ya kurulacak bilim Ã¼ssÃ¼ iÃ§in oluÅŸturulan 9 kiÅŸilik ilk ekip bugÃ¼n yola Ã§Ä±ktÄ±" dedi
NorveÃ§, 2025'te Ã¼lkedeki tÃ¼m otomobillerin elektrikli olmasÄ±nÄ± hedefliyor
Bilim adamlarÄ±, ilk kez gÃ¶rsel, elektriksel ve kimyasal sinyalleri bir arada beyne aktarabilecek saÃ§ kÄ±lÄ± inceliÄŸinde esnek sentetik lif Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±.
ABD'li iletiÅŸim devi Verizon, 5G teknolojisinin hizmete sunulmasÄ± iÃ§in denemelere bu yÄ±lÄ±n ortasÄ±ndan Ã¶nce baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
DÃ¼nya'dan 40 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzakta Trappist-1 ismi verilen yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde 7 yeni gezegen keÅŸfedildi
TÃ¼rkiye'nin kutup bilimleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapan ilk ve tek merkezi Ä°TÃœ PolReC MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ã–zsoy'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¶n fizibilite ekibi, Antarktika'da kurulmasÄ± planlanan TÃ¼rk ÃœssÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kacak
"Dijital devrim" olarak adlandÄ±rÄ±lan interneti kullanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±na ulaÅŸmasÄ± bekleniyor
HAVELSAN, simÃ¼lasyon ortamÄ±nda kullanÄ±labilecek yaratÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mleri "Ciddi Oyun AÃ§Ä±k Ä°novasyon YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda arayacak.
Disney Research, geliÅŸtirdiÄŸi teknolojiyle aynÄ± oda iÃ§indeki elektronik cihazlarÄ±n kablosuz olarak ÅŸarj edilebilmesini saÄŸlÄ±yor
Astronomlar, ilk kez bir yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesindeki gezegene kalp Ã§arpÄ±ntÄ±sÄ± gibi dÃ¼zenli aralÄ±klarla parladÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
BatÄ± Afrika'da 2014 yÄ±lÄ±nda patlak veren Ebola salgÄ±nÄ±nda virÃ¼sÃ¼n, yÃ¼zde 3'lÃ¼k bir kesim tarafÄ±ndan yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Konya'da bir firma tarafÄ±ndan Ã¼retilen insansÄ±z kara aracÄ± ANKEBOT, Ã¼zerindeki kamera ve hafif makineli silahla terÃ¶rle mÃ¼cadelede gÃ¶rev almayÄ± bekliyor
Bilim adamlarÄ±, fareler Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± bir deneyde insanlarda gÄ±da zehirlenmesine yol aÃ§an Salmonella bakterisini kullanarak kansere karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k tepkisi uyandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±
Ä°ngiltere'de araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yayalarÄ±n, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ± el iÅŸareti ile durdurabileceÄŸi elektronik bir sistem geliÅŸtirdi