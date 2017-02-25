15:15, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Diyarbakır'da biri ölü iki PKK'lı ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri ölü iki PKK mensuubu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet gösteren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, PKK'lılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 24-25 Şubat'ta, "Özel Birlik Operasyonu" gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda bir teröristin tabanca, 2 şarjör, 20 tabanca fişeği ve el bombası ile ölü ele geçirildiği, bir teröristin yaralı olarak yakalandığı belirtilen açıklamada, teröristler tarafından kullanılan araç ve çevrede yapılan aramada 10 torba içerisinde 254 kilogram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.