15:41, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Ã‡eyrek asÄ±rlÄ±k bÃ¼yÃ¼k acÄ±: HocalÄ± KatliamÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan, Ermenilerin 26 Åžubat 1992'de yaptÄ±ÄŸÄ± HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n kurbanlarÄ± iÃ§in 25 yÄ±ldÄ±r adalet arÄ±yor.

Ermeniler, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±yla, 1991'in son gÃ¼nlerinde ablukaya aldÄ±klarÄ±, bÃ¶lgenin tek havaalanÄ±na sahip ve stratejik Ã¶nem taÅŸÄ±yan HocalÄ±'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in hareket geÃ§ti.

Aylar sÃ¼ren saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± 1992'nin 25 Åžubat'Ä±nda yoÄŸunlaÅŸtÄ±ran Ermeniler, gece, Ã¼Ã§ koldan saldÄ±rdÄ±.

Ermeni askerlerinin gece karanlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± katliam, 26 Åžubat'tÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla insanlÄ±k tarihine kara bir leke olarak yazÄ±ldÄ±.Sivillerin toplu ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, insanlarÄ±n derilerinin soyulmasÄ±, kafalarÄ±nÄ±n kesilmesi, hamile kadÄ±nlarÄ±n sÃ¼ngÃ¼lenmesi, cesetlerin tanÄ±nmaz hale getirilmesi hunharca eylemler, o dÃ¶nemde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ve katliamdan saÄŸ kurtulanlarÄ±n anlattÄ±klarÄ± tarihe kanlÄ± harflerle yazÄ±ldÄ±.

Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'nde bulunan 366. motorize alayÄ±nÄ±n HocalÄ± KatliamÄ±'nda Ermeni gÃ¼Ã§lere yardÄ±mcÄ± olduÄŸu belirtiliyor. Ermenilerin, 366. alayÄ±n bÃ¼tÃ¼n araÃ§larÄ±nÄ± kullanarak kenti top ve tank ateÅŸine tuttuÄŸu, HocalÄ±'ya saldÄ±rÄ±da Rus askerlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Azerbaycan Askeri SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, 366. motorize alayÄ±n 18 subay ve askeri katliamda bizzat yer aldÄ±.

SARKÄ°SYAN'IN KATLÄ°AM Ä°TÄ°RAFI

DÃ¶nemin Ermenistan Savunma BakanÄ±, ÅŸimdiki CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n Ä°ngiliz gazeteci Thomas de Waal'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, "HocalÄ±'dan Ã¶nce AzerbaycanlÄ±lar Ermenilerin sivillere dokunmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Biz bu algÄ±yÄ± kÄ±rdÄ±k." ÅŸeklindeki sÃ¶zleri, Ermeni yÃ¶netimin katliamÄ± bilinÃ§li ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin itirafÄ±ydÄ±.

Azerbaycan, HocalÄ±'da yaÅŸananlarÄ±, 1949 Cenevre SÃ¶zleÅŸmelerinin, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) SoykÄ±rÄ±m SuÃ§unun Ã–nlenmesi ve CezalandÄ±rÄ±lmasÄ± SÃ¶zleÅŸmesi, Sivil ve Siyasi haklar SÃ¶zleÅŸmesi, Ä°ÅŸkenceye ve DiÄŸer Zalimane, Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± veya Onur KÄ±rÄ±cÄ± Muamele veya Cezaya KarÅŸÄ± SÃ¶zleÅŸmesi, Ã‡ocuk HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesi gibi Ã§ok sayÄ±da sÃ¶zleÅŸmenin ihlali olarak gÃ¶rÃ¼yor ve uluslararasÄ± kamuoyundan suÃ§lularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediyor.

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin son bildirisinde, "HocalÄ± soykÄ±rÄ±mÄ± dÃ¼nya kamuoyunca yasal deÄŸerlendirilmesini bulmalÄ±. Ulusal ve uluslararasÄ± dÃ¼zeyde devamlÄ± gÃ¶rÃ¼len iÅŸler cezasÄ±zlÄ±ÄŸa son verilmesi ve sorumlularÄ±n adalet mahkemesine Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na hizmet edecek. UluslararasÄ± kamuoyunu Ermenistan'Ä±n Ã§ocuk, kadÄ±n ve yaÅŸlÄ±lar da dahil sivillere karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi insanlÄ±k suÃ§unu kÄ±nama ve HocalÄ± SoykÄ±rÄ±mÄ±'nÄ± tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadeleri yer aldÄ±.

BugÃ¼ne kadar 15 Ã¼lkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi HocalÄ±'da yaÅŸananlarÄ± kÄ±nayan ve soykÄ±rÄ±m olarak gÃ¶ren kararlar kabul etti.