AK Parti'den üç yeni kampanya şarkısı

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi.
Partinin kampanya sürecinde meydanlarda çalacağı 3 yeni şarkı da kamuoyu ile paylaşıldı.
Salonda ilk olarak Uğur Işılak tarafından seslendirilen "Evet diyoruz" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.
Işılak'ın seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:
"Düşündük inceden ince, evet, biz evet diyoruz, vatan ve millet deyince evet, biz evet diyoruz, artık bahar gelsin diye, bütün yüzler gülsün diye, kavga değil kardeşliğe, evet diyoruz, bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz, bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz, güçlü lider, güçlü devlet, hedefe hız katar elbet, bize düşen son bir gayret, evet, biz evet diyoruz, On beş temmuz bize ne der, iyi düşün, bir karar ver, rahat uyusun şehitler, evet diyoruz, bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz, bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz."
Daha sonra Alper Kış'ın seslendirdiği "Milyonlarca evet" şarkısı paylaşıldı.
Kış'ın seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle:
"Bir olduk birlik olduk, ayrılmayız biz, bir vatanda harman olduk, kardeş olduk biz, 80 milyon tek bir yürek Türkiye'yiz biz, dirilişe evet, yükselişe evet, vatan için millet için milyonlarca evet, sevdamızdan vazgeçmeyiz, baş koymuşuz biz, hep birlikte Türkiye'yiz, tek milletiz biz."
Salonda son olarak Ümit Yılmaz tarafından hazırlanan "Evet ile güçlü Türkiye" şarkısına yer verildi.
Yılmaz'ın seslendirdiği şarkı da şöyle:
"Evet ile güçlü Türkiye, biz iriyiz, diriyiz, biz beraber kardeşiz, hep birlikte verelim el ele, olsun güçlü bir Türkiye, hep birlikte verelim el ele, evet ile güçlü Türkiye, toprağım, suyumsun benim, evim, ocağım, umudum, yarınım, canım ülkem, güzel vatanım, tek millet ve tek bayrak için, tek devlet ve tek vatan için, hep birlikte verelim el ele, evet ile güçlü Türkiye, tüm şehitler gaziler için, aydınlık bir gelecek için, çocuklar için, yarınlarımız için, evet ile güçlü Türkiye, tek millet ve tek bayrak için, tek devlet ve tek vatan için, hep birlikte verelim el ele, evet ile güçlü Türkiye."
AK Parti'nin halk oylaması kapsamında daha önce sözleri Yalçın Polat'a ait Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği "Tabii ki evet" şarkısı kamuoyuyla paylaşılmıştı.
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AK Parti'nin Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'nda, 16 Nisan'a kadarki süreçte kullanılacak 3 yeni şarkı paylaşıldı
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