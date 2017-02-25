İhracatçının 75 milyon lirası cebinde kalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan yeni bir düzenlemeyle Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) gereğince, 1 Temmuz 2016'dan itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.
Bu kapsamda “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” hazırlayarak 1 Temmuz 2016'da yayımladıklarını anımsatan Arslan, liman işleticileri tarafından gerçekleştirilen tartım hizmetinde, farklı limanlarda farklı ücret kalemlerinin uygulanmakta olduğu ve yükleyicilerden yüksek ücret talep edildiği, kıyı tesislerinin faturalandırdığı ücrete hat operatörleri tarafında ilave ücret eklenerek ihracatçıya yansıtıldığı yönünde şikayetler aldıklarını söyledi.
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