'Yedi GÃ¼zel Adam' mÃ¼zede yaÅŸatÄ±lacak

Bir dÃ¶nemÂ misyonerlikÂ faaliyetlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in kullanÄ±lan KahramanmaraÅŸ'taki 167 yÄ±llÄ±k eski Amerikan Koleji,Â Yedi GÃ¼zel AdamÂ Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
Amerikan misyonerlerce 1850'li yÄ±llarda inÅŸa edilen eski Amerikan Koleji, Lozan AntlaÅŸmasÄ±'ndan sonra kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 80 yÄ±l farklÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±na ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
1950'li yÄ±llarda bir neslin yetiÅŸmesini saÄŸlayan,Â ÅŸairlerÂ ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceÂ adamlarÄ±ndan oluÅŸan Yedi GÃ¼zel Adam'Ä±n yolunun kesiÅŸtiÄŸi MaraÅŸ Lisesi olarak da bilinen mekan, "MaraÅŸ ekolÃ¼"nÃ¼ gelecek nesillere aktarmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
TÃ¼rkiye edebiyatÄ±na damga vuran Sezai KarakoÃ§, Cahit ZarifoÄŸlu, Erdem BayazÄ±t, Rasim Ã–zdenÃ¶ren, Nuri Pakdil, Mehmet Akif Ä°nan ve Alaeddin Ã–zdenÃ¶ren'in isimleri, KahramanmaraÅŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince restoresi yapÄ±lan binada kurulacak Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'nde yaÅŸatÄ±lacak.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanÄ± Cevdet KabakÃ§Ä±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Amerikan Koleji olarak kurulan binanÄ±n restorasyonuna BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine devrinin ardÄ±ndan geÃ§en yÄ±l baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BinanÄ±n Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden KabakÃ§Ä±, mart sonu itibarÄ±yla yasal olarak bitmesi gereken tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerine getirmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Askeri alandan tahsis edilecek 4 dÃ¶nÃ¼me de gÃ¼zel bir bahÃ§e oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± aktaran KabakÃ§Ä±, mÃ¼zenin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir yer olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n kent kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne de Ã¶nemli katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden KabakÃ§Ä±, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Buraya KahramanmaraÅŸlÄ±lar, ÅŸehrimizi gezmeye gelenler, tarihimizi Ã¶ÄŸrenmeye gelenler ve edebiyat severler gelecekler, kÃ¼tÃ¼phanede Ã§alÄ±ÅŸacaklar, Yedi GÃ¼zel Adam'Ä± gÃ¶recekler. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z da Yedi GÃ¼zel Adam'Ä±n izinden gitmek iÃ§in teÅŸvik edilecek. BahÃ§esinde kafeteryalarÄ±mÄ±z olacak. Burada Ã¶ÄŸrencilerimiz gelip okuyup dÃ¼ÅŸÃ¼necekler. Åžehrimizin ÅŸairler ve edebiyatÃ§Ä±larÄ±n kenti olmasÄ±nÄ±n devam etmesi iÃ§in bu tÃ¼r cazip alanlar yaparak Ã¶ÄŸrencilerimizi edebiyata, ÅŸiire teÅŸvik edeceÄŸiz."
Hacettepe Ãœniversitesinden kÃ¼tÃ¼phanecilik dalÄ±nda birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ alan KahramanmaraÅŸ'ta 22 kÃ¼tÃ¼phane bulunduÄŸunu anlatan KabakÃ§Ä±, buna Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ndeki kÃ¼tÃ¼phanenin de katÄ±lmasÄ±yla baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± taÃ§landÄ±racaklarÄ±nÄ± dile getirdi.
Yedi GÃ¼zel Adam'dan Ã¼nlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r Nuri Pakdil'in MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi KudÃ¼s sevdasÄ±na da dikkati Ã§eken KabakÃ§Ä±, eskiden misyoner okulu olarak hizmet veren binada ÅŸimdi KudÃ¼s aÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel insanlarÄ±n yaÅŸatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Amerikan Koleji'nin misyonerlerin, Ã¶ÄŸrencilere zararlÄ± fikirler aÅŸÄ±lamamasÄ± iÃ§in 1935'li yÄ±llarda kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KabakÃ§Ä±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"DÃ¼n misyonerler Ã¼lkemizin zararÄ±na burada Ã§alÄ±ÅŸma yaparken bundan sonra inÅŸallah burada tarihimizi ilmek ilmek dokuyacak, dedesini, babasÄ±nÄ±, atasÄ±nÄ±, dinini, imanÄ±nÄ± ve vatanÄ±nÄ± sevip sayan insanlar yetiÅŸecek. Bunlar da Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in yeni, gÃ¼zel diriliÅŸ nesilleri olacaktÄ±r."
Rabarba Åženlik Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni SaygÄ±lÄ±, "TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversite, sinema dergisi ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi" dedi
Bir dÃ¶nem misyonerlik faaliyetlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kurulan 167 yÄ±llÄ±k Amerikan Koleji, Yedi GÃ¼zel Adam Edebiyat MÃ¼zesi'ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek
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