17:29, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Kırım Tatarlarından Rusya'ya protesto

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde, Kırım'ın işgal edilmesinin 3. yılı dolayısıyla bir eylem gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek büyükelçilik önünde toplanan Kırım Tatarları, Rusya'yı protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Kırım Tatar Teşkilatları Platformu Genel Başkanı Tuncer Kalkan, Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının asla teslim olmayacağını, işgal altında geçen her günü saydıklarını, Kırım Tatarlarının diasporası ve ana vatanda yaşayanlarla bütünleşerek protestolara devam edeceklerini söyledi.

Kalkan'ın ardından Platform Gençlik Komisyonu Başkanı Görkem Akbulut da hazırladıkları basın bildirisini okudu.

Akbulut, Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin üzerinden tam üç yıl geçtiğini hatırlatarak 27 Şubat 2014 tarihinde Rusya ordusuna bağlı birliklerin her türlü milletlerarası hukuk kurallarını, insan haklarını ve yerel halkın iradesini hiçe sayarak Kırım'ı barbarca işgal ettiğini belirtti.

Dünyanın büyük bir kısmının Kırım Tatarlarını görmezden geldiğini söyleyen Akbulut, Kırım Tatarlarının, vatanlarındaki Rusya işgaline karşı tek başına kalsalar dahi kahramanca direneceklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından grup, elçilik önüne siyah çelenk bırakarak elçiliğin posta kutusuna hazırladıkları bildiriyi bıraktı.