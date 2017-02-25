Gazze'nin enerjisinde uluslararasÄ± sÃ¶zleÅŸmeler lafta kaldÄ±

FilistinÂ ileÂ Ä°srailÂ arasÄ±ndaÂ BMÂ Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulanÂ Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ±Â kapsamÄ±nda, 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana bÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k bin 194Â projeÂ geliÅŸtirildi. SÃ¶z konusu projelerden, 628'iÂ konutÂ sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti,Â enerjide onaylanan 19 projenin ise sadece 5'i tamamlanabildi.
Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ± raporundan derlenen verilere gÃ¶re, sÃ¶z konusu mekanizmanÄ±n kuruluÅŸundan itibaren Gazze'de Ã§eÅŸitli alanlarda geliÅŸtirilen projelerin iÃ§eriÄŸinin daha Ã§ok barÄ±nmaya yÃ¶nelik olduÄŸu belirlendi.
SaÄŸlÄ±k, konut, yol ve altyapÄ± inÅŸasÄ±, su, enerji, eÄŸitim ve tarÄ±m gibi sektÃ¶rleri kapsayan alanlardan, 628 projelik gerÃ§ekleÅŸtirme oranÄ± ile en bÃ¼yÃ¼k payÄ± konut inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ aldÄ±. Bu Ã§erÃ§evede, Gazze'nin enerji probleminin neden Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸi ise geÃ§en 3 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirilen, inÅŸaat aÅŸamasÄ±nda olan, baÅŸlanan ve deÄŸerlendirilen projelerin akÄ±betiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Enerjide teklif edilen ve Ã§oÄŸunluÄŸu elektrik iletim ve daÄŸÄ±tÄ±m sistemleri gibi alanlarda olan 19 projeden sadece 5'i tamamlanabilirken, sÃ¶z konusu projelerin 6'sÄ± da inÅŸaat aÅŸamasÄ±nda bulunuyor. Enerjide sadece 5 proje onaylanÄ±rken, bir proje iÃ§in prensipte anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, 2 projenin ise henÃ¼z deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.
Gazze'de enerji baÄŸlantÄ± sisteminin yenilenmesi, yakÄ±t giriÅŸinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve yakÄ±t kaynaklarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlendirilmesi, mevcut hatlarÄ±n kapasitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve ek gÃ¼Ã§ kaynaklarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± enerji talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ±nda kritik Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
TÃ¼rkiye Enerji Stratejileri ve PolitikalarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi (TESPAM) BaÅŸkanÄ± OÄŸuzhan Akyener, sÃ¶z konusu 19 projenin hepsinin tamamlanmasÄ± durumunda dahi Filistinâ€™in enerji probleminin Ã§Ã¶zÃ¼lmeyeceÄŸini, aksine enerji eriÅŸimi arttÄ±ÄŸÄ± iÃ§in talebinin de artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Talebin artmasÄ±nÄ±n ise elektrik ithalatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°srailâ€™e daha fazla baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirten Akyener, "Filistinâ€™in enerji konusundaki sorunlarÄ±, Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ± gibi neredeyse tamamen Ä°srailâ€™in kontrolÃ¼nde olan bir yapÄ± ile Ã§Ã¶zÃ¼lemez." dedi.
Akyener, Filistinâ€™in yaklaÅŸÄ±k yÄ±llÄ±k enerji tÃ¼ketiminin 5 milyar kilovatsaat civarÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, "Mevcut tÃ¼ketime nazaran, yerli imkanlar ile bu ihtiyacÄ±n ancak yÃ¼zde 10â€™luk bir kÄ±smÄ± Ã¼retilebilmekte. YÃ¼zde 10â€™luk kÄ±sÄ±m kapsamÄ±nda da var olan fosil yakÄ±tlÄ± santrallerden Ã¼retilen elektriÄŸin hammaddesi ithal edilmektedir. DiÄŸer yÃ¼zde 90â€™lÄ±k kÄ±smÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu, yÃ¼ksek tarifeler ile Ä°srailâ€™den karÅŸÄ±lanÄ±yor. YÄ°M kapsamÄ±nda elektrik nakil ve daÄŸÄ±tÄ±m hatlarÄ±ndaki iyileÅŸtirmeler, yerli kaynaklar bulunmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e, sadece refah seviyesini biraz arttÄ±rmaya yarayacak, onun dÄ±ÅŸÄ±nda Filistinâ€™in Ä°srailâ€™e baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha fazla arttÄ±rmaktan Ã¶teye geÃ§emeyecektir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen bin 194 projeden 628'i konut sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti, enerjide onaylanan 19 projenin ise sadece 5'i tamamlanabildi
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