GÃ¼ncelleme: 23:17, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Canan Karatay'dan ekmek, pekmez ve bal uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â ekmek,Â balÂ veÂ pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen Karadeniz 3. Kitap FuarÄ±'nda okurlarÄ±yla buluÅŸtu.

"BAL VE PEKMEZ DE SIVI ÅžEKERDÄ°R"

Gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada balÄ±n sÄ±vÄ± ÅŸeker olduÄŸunu iddia eden Karatay, "YÃ¼zde 60 fruktoz, yÃ¼zde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sÄ±vÄ± ÅŸekerdir. EÄŸer kiloluysanÄ±z, tansiyon hastasÄ±ysanÄ±z ya da kalp hastasÄ±ysanÄ±z bilin ki ÅŸekerinizi Ã§ok Ã§abuk fÄ±rlatÄ±r ve vÃ¼cudunuzu yaÄŸlandÄ±rÄ±r. Onun iÃ§in bizi sÃ¼rekli tok tutacak, enerji verecek yiyecekleri tÃ¼ketmemiz acÄ±kmamÄ±zÄ± Ã¶nler." dedi.

"EKMEK TÃœKETÄ°MÄ° AZALIRSA HASTALIK RÄ°SKÄ° DE AZALIR"

SÄ±k sÄ±k yemek tÃ¼ketilmesi halinde Ã§ok Ã§abuk acÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Karatay, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ekmek yersek acÄ±kÄ±rÄ±z. Bal yersek acÄ±kÄ±rÄ±z. O halde saÄŸlÄ±klÄ± kÃ¶y tereyaÄŸÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± soÄŸuk sÄ±kÄ±m zeytinyaÄŸÄ± yediÄŸiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiÄŸi zaman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± enerji, kÃ¶mÃ¼r enerjisine benzer ama ekmek yediÄŸiniz zaman saÄŸladÄ±ÄŸÄ± enerji saman alevinin verdiÄŸi enerji gibidir. Ã‡ok Ã§abuk sÃ¶ner ve Ã§ok Ã§abuk acÄ±kÄ±rsÄ±nÄ±z. Onun iÃ§in 'Ben doyamÄ±yorum' ya da 'Ben ekmek yemeden duramÄ±yorum' oluyorsunuz. Bilin ki ekmeÄŸin iÃ§indeki lektin (bitkisel kÃ¶kenli protein) beyninizde morfin reseptÃ¶rlerini uyarmÄ±ÅŸtÄ±r. Onun iÃ§in morfinman gibi ekmek baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±nÄ±z."

Karatay, ekmek tÃ¼ketiminin azaltÄ±lmasÄ± halinde birÃ§ok hastalÄ±k riskinin de azalacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"SÄ°Z SANMAYIN KÄ° KEPEK EKMEÄžÄ° AYRI, BUÄžDAY EKMEÄžÄ° AYRI"

"BÃ¼tÃ¼n unlu gÄ±dalar kan ÅŸekeri olarak vÃ¼cutta mÃ¼dahale gÃ¶rÃ¼r, karaciÄŸerinizi yaÄŸlandÄ±rÄ±r ve hastalÄ±klarÄ±n temeli atÄ±lÄ±r. Siz sanmayÄ±n ki kepek ekmeÄŸi ayrÄ±, buÄŸday ekmeÄŸi ayrÄ±. VÃ¼cut bunlarÄ± ÅŸeker olarak algÄ±lÄ±yor, bizim algÄ±lamamÄ±z Ã¶nemli deÄŸil. Onun iÃ§in bunlardan mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak duracaÄŸÄ±z. Neden? Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye'de en Ã§ok tÃ¼kettiÄŸimiz, en Ã§ok hastalÄ±klarÄ±n olduÄŸu artÄ±k biliniyor. AltÄ±nda da Ã§ok aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼kettiÄŸimiz ekmekler, ÅŸekerler ve gazlÄ± iÃ§ecekler olduÄŸu biliniyor. EkmeÄŸi azaltÄ±rsak sadece kanser deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n hastalÄ±klar, kalp krizi, ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±, Ã¶zellikle kanser azalÄ±r."Â