YayÄ±nÂ politikasÄ±nÄ±Â popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼rÂ eleÅŸtirisi Ã¼zerine kuran "Rabarba Åženlik", Ä°stanbul Medya Akademisi bÃ¼nyesinde yayÄ±n hayatÄ±naÂ baÅŸladÄ±.
Sinema dÃ¼nyasÄ±na yeni bir soluk getirmeyi ve sinema endÃ¼strisine katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefleyen dergi, iÃ§erikleri ve sade tasarÄ±mÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.
Ä°lk sayÄ±sÄ± bu ay okuyucuyla buluÅŸan derginin Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni KÃ¼rÅŸat SaygÄ±lÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir sinema dergisi Ã§Ä±karma fikrini uzun zamandÄ±r dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶yledi.
SaygÄ±lÄ±, TÃ¼rkiye'de dergi Ã§Ä±karmanÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu belirterek, dergiyi Ã§Ä±kartmak iÃ§in maddi ve manevi destek arayÄ±ÅŸÄ±na girdiklerini dile getirdi.
YollarÄ±nÄ±n Ä°stanbul Medya Akademisi ile kesiÅŸtiÄŸini ifade eden SaygÄ±lÄ±, "Ä°stanbul Medya Akademisi, zaten genÃ§ sinemacÄ±lara, kÄ±sa filmcilere destek veriyor. TÃ¼rkiye'de olmayan birÃ§ok sinema eÄŸitimini de veren bir kurum. Akademinin de bÃ¶yle bir dergi Ã§Ä±karma niyetleri olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince, bu dergide birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya karar verdik." diye konuÅŸtu.
KÃ¼rÅŸat SaygÄ±lÄ±, her sayÄ±da yarÄ± akademik bir dosyaya yer vereceklerini ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± "Oscar'Ä±n PolitikasÄ±" ile yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, derginin mart sayÄ±sÄ±nda "SinemanÄ±n KadÄ±nlarÄ±" dosyasÄ±nÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± kaydetti.
SinemanÄ±n, hayatÄ±n vazgeÃ§ilmez bir parÃ§asÄ± halline geldiÄŸine iÅŸaret eden SaygÄ±lÄ±, herkesin istifade edebileceÄŸi, dili aÄŸÄ±r olmayan bir dergi hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
SaygÄ±lÄ±, iyi film-kÃ¶tÃ¼ film kÄ±yaslamasÄ±yla klasik bir film eleÅŸtirisi yapmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversitelerde, sinema dergilerinde ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi. PopÃ¼ler filmlere yer veren, televizyonu sinemadan ayÄ±rmayan, onu da bir gÃ¶rsel kÃ¼ltÃ¼r olarak deÄŸerlendirip analizini yapan bir dergi. YabancÄ± diziler dÃ¼nyada sinema kadar Ã¶nemli bir ÅŸey oldu ama bizde, yerli dizilerin ve programlarÄ±n da eleÅŸtirileri var."
Ä°stanbul Medya Akademisi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± OgÃ¼n ÅžanlÄ±er'in imtiyaz sahibi olduÄŸu "Rabarba Åženlik" dergisinin danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± BÃ¼lent Turgut, editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ise Fatih DeÄŸirmen ve Teksin BegeÃ§ Ã¼stleniyor.
Derginin ilk sayÄ±sÄ±nda, HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit, DerviÅŸ Zaim, Hakan BÄ±Ã§akcÄ±, Alican SekmeÃ§, RÄ±za Oylum ve ABD'li akademisyen Douglas Kellner'Ä±n da yazÄ±larÄ± yer bulunuyor.
Åžubat sayÄ±sÄ±nÄ±n "Vizyon" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, "Recep Ä°vedik" filminin yanÄ± sÄ±ra "Ay IÅŸÄ±ÄŸÄ±", "YaÅŸamÄ±n KÄ±yÄ±sÄ±nda", "SatÄ±cÄ±", ve "John Wick" filmleri ele alÄ±nÄ±yor.
Her sayÄ±da farklÄ± bir yazarÄ±n sinema temalÄ± bir Ã¶ykÃ¼ kaleme alacaÄŸÄ± derginin ÅŸubat sayÄ±sÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nda ise ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Oscar heykelciÄŸini kaldÄ±rÄ±rken resmedilmiÅŸ hali yer alÄ±yor.
Yerli ve yabancÄ± televizyon programlarÄ±nÄ±n da eleÅŸtirildiÄŸi ilk sayÄ±da, "Ã‡algÄ± Ã‡engi Ä°kimiz"in yÃ¶netmeni SelÃ§uk Aydemir ve biyografik belgeseli vizyona girmeye hazÄ±rlanan Ã¼nlÃ¼ futbolcu Alex De Souza'yla yapÄ±lan sÃ¶yleÅŸiler bulunuyor.
"Ustalarla Sinema Akademisi" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yÃ¶netmen DerviÅŸ Zaim'in, "sinopsis" yazmanÄ±n inceliklerini anlattÄ±ÄŸÄ± "Rabarba Åženlik"te, YeÅŸilÃ§am oyuncusu HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit'in Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Metin Erksan'Ä± anlattÄ±ÄŸÄ± bir yazÄ±sÄ± yer alÄ±yor.
Rabarba Åženlik Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni SaygÄ±lÄ±, "TÃ¼rkiye'de popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi hiÃ§ yapÄ±lmÄ±yor. Bu, Ã¼niversite, sinema dergisi ve film eleÅŸtirmenleri arasÄ±nda da az yapÄ±lan bir ÅŸey. Rabarba, popÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r eleÅŸtirisi yapan bir dergi" dedi
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