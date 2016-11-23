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18:36, 25 Şubat 2017 Cumartesi

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AK Parti MKYK sona erdi
AK Parti MKYK sona erdi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.



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