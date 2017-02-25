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Diyarbakır'da dört ilçedeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'da dört ilçedeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerindeki 10 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'da PKK mensuplarına yönelik operasyon nedeniyle Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlarda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lılar ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereği sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 24 Şubat günü saat 16.30’dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için vatandaşlara teşekkür edildi.



İlgili Konular Diyarbakır sokağa çıkma yasağı
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