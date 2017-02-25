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Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı Engin Akdağ oldu
Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı Engin Akdağ oldu

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak'ın da katılımıyla gerçekleşen Genç MÜSİAD 12. Genel Kurul Toplantısında, yeni başkan Engin Akdağ oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin geleceği olduğunu bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre Genç MÜSİAD 12. Genel Kurul Toplantısı, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD 4. Dönem Başkanı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat, Anadolu ile Avrupa'daki başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Söz konusu kurulda Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı, hali hazırda Genç MÜSİAD'ın Gençlik Üye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Engin Akdağ oldu.

Olpak, başkanlığı döneminde Genç MÜSİAD Başkanının yönetim kurulu asıl üyesi olarak görev yapmaya başladığını anımsattı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Olpak, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak, cumhurbaşkanının ilk defa halk tarafından seçilmesi sürecinin başından beri söylediğimiz bir gerçek var. Bu da Türkiye'de, kuvvetler ayrılığı olarak ifade edilen, ama kurgusunda kuvvetler karmaşası olan sistemin mutlaka değiştirilmesi ihtiyacıdır. Sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması, hem de Türkiye'ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesi gerekiyor. Bugün yapılan değişiklik de, tam olarak bu."



İlgili Konular MÜSİAD Engin Akdağ
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