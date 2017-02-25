19:25, 25 Şubat 2017 Cumartesi

'TL cinsinden borçlanmaya özen gösterin'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tüm Kırtasiyeciler Derneğinden (TÜKİD) yapılan açıklamaya göre, TÜKİD ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlenen "İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarının dördüncü gününde "Ekonomi"başlıklı söyleşi yapıldı.

Bugüne kadarki büyüme modelinin dünyadan Türkiye’ye kaynak girişiyle gerçekleştiğini, bu modelin görevini tamamladığını söyleyen Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, şunları kaydetti:

"Şimdi üretim ve ihracat odaklı yeni bir büyüme modeli üzerinde çalışmalarımızı tamamlamalıyız. İhracatçımızın verdiği mücadele takdire şayan. Tüm dünyada çok da parlak olmayan bir dönemde, Türkiye ihracatçısı ihracat yapıyor. Dünya ekonomisindeki küresel ihracat ortalaması yüzde 5 büyüdüğü dönemde Türkiye’de bu ivmeden yararlandı. O dönemde 60 bin ihracatçımızın yıllık ihracatı 162 milyar dolara kadar çıkmıştı. Küresel ticarette büyüme trendi kırılınca bizim ihracatımız da 142 milyar dolara düştü. Yani, 20 milyar dolar kaybımız var. Türkiye’ye daha az döviz girdi. 'Kur yükselir mi düşer mi böyle olunca?’ 2017’de Avrupa’da döviz toparlanırsa Türkiye ihracatı 146 milyar doları görebilir. İhracatçılarımızın Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasına ihtiyacımız var. 2017’de ihracatımızın katkısı için daha çok çaba sarf etmeliyiz.”

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