19:38, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, Irak'ta





Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Adil el-CubeyrÂ ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi. Ä°badi'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak BaÅŸbakanÄ±nÄ±n Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Ä°badi ve Cubeyr gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bÃ¶lge ve dÃ¼nyayÄ± tehdit eden terÃ¶r ve ideolojisiyle ortak mÃ¼cadeleye vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Cubeyr'in Irak gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± ve kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerin yeniden imarÄ±nda katkÄ± sunmaya hazÄ±r olduklarÄ± bilgisine de yer verildi. Irak Meclisi'ndeki SÃ¼nni GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmet el-Mesari yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Cubeyr'in Irak ziyaretinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirterek, ziyaretin "iki dost Ã¼lke iliÅŸkilerinin derinliÄŸi ve bÃ¶lgedeki istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in rollerinin Ã¶nemine iÅŸaret ettiÄŸini" ifade etti.

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