Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, Irak'ta

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Adil el-CubeyrÂ ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi.
Ä°badi'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak BaÅŸbakanÄ±nÄ±n Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Ä°badi ve Cubeyr gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bÃ¶lge ve dÃ¼nyayÄ± tehdit eden terÃ¶r ve ideolojisiyle ortak mÃ¼cadeleye vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Cubeyr'in Irak gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kutladÄ±ÄŸÄ± ve kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerin yeniden imarÄ±nda katkÄ± sunmaya hazÄ±r olduklarÄ± bilgisine de yer verildi.
Irak Meclisi'ndeki SÃ¼nni GÃ¼Ã§ler BirliÄŸi Koalisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmet el-Mesari yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Cubeyr'in Irak ziyaretinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirterek, ziyaretin "iki dost Ã¼lke iliÅŸkilerinin derinliÄŸi ve bÃ¶lgedeki istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in rollerinin Ã¶nemine iÅŸaret ettiÄŸini" ifade etti.
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muslat, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebi asla biz olmayacaÄŸÄ±z" dedi
Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutuklu Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi
Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen bin 194 projeden 628'i konut sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti, enerjide onaylanan 19 projenin ise sadece 5'i tamamlanabildi
26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±nda bin 508 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir Cami kundaklandÄ±, olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmadÄ±
Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Fransa Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§ilerden aday olan Fillon hakkÄ±nda adli soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
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Efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr.'Ä±n Miami'deki Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p "AdÄ±nÄ± nereden aldÄ±n" ve "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" denilerek 2 saat boyunca sorgulandÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'nin Hong Kong'a iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gÃ¶stererek Londra'ya kendi iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± A400M programÄ±ndaki uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmasÄ±nÄ± istedi