19:41, 25 Şubat 2017 Cumartesi

Bab şehitleri son yolculuğuna uğurlandı





Bab'ın güneyinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Çoban ve Uzman Çavuş Çelik memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Bab'ın güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının keşif yaptığı sırada DEAŞ tarafından önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Şehidin naaşının Koca Cami'nin önüne getirilişi sırasında baba İbrahim, anne Arife, kardeşleri Mustafa ve Müşerrer Çoban gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta zorlanan baba İbrahim Çoban, tabutun yanına getirilen sandalyede oturdu. Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları, Vali Ersin Yazıcı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Mahmut Altun, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi. Şehit Çoban, Burhaniye Şehitliği'ne defnedildi. Bu arada, bugün ilçede vefat eden Kore Gazisi Hasan Berkan Alpan'ın cenazesi de aynı törenin ardından toprağa verildi. ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇELİK KÜTAHYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Şehit uzman çavuş Selman Çelik'in cenazesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreni için Ulu Cami'ye getirildi. Törene, şehidin babası Süleyman, annesi Halime ve kardeşleri Harun ve Talha Çelik ile yakınları, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sait Yalınbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Çelik'in tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Uzman çavuş Selman Çelik'in cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Kaynarca köyü mezarlığında defnedildi.

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