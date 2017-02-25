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21:25, 25 Åžubat 2017 Cumartesi
Filistin
20:03, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

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'Suikastta Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸuna dair deliller var'
'Suikastta Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸuna dair deliller var'

Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutuklu Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinÂ Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), Åžubat 2016'daÂ Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutukluÂ Ã–mer en-Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

Gazze'nin batÄ±sÄ±ndaki MeÃ§hul Asker AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan Filistinliler, Nayif'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Meryem Ebu Dikka burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Nayif suikastÄ± davasÄ±nÄ± takip etmeye devam ediyoruz. Bu suikastÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren, cinayetle ilgisi olan ve bu konuda ihmali bulunan hiÃ§ kimsenin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z." dedi.

Bulgaristan makamlarÄ±nÄ± cinayeti ortaya Ã§Ä±karma konusunda sorumlu davranmaya Ã§aÄŸÄ±ran Ebu Dikka, suikastta Ä°srail istihbaratÄ± MOSSAD'Ä±n parmaÄŸÄ± olduÄŸu inancÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiren deliller bulunduÄŸunu kaydetti.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n talimatÄ±yla FHKC, Nayif suikastÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma komisyonu oluÅŸturmuÅŸtu.

FHKC'nin Ã¶nde gelen isimlerinden Nayif, 26 Åžubat 2016'da Filistin'in Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã–mer en-Nayif, 1986'da Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bir Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Nayif, 1990 yÄ±lÄ±nda hapisten firar ederek Bulgaristan'a kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°srail istihbaratÄ± Nayif filistin
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