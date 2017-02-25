'Suikastta Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±n rolÃ¼ olduÄŸuna dair deliller var'

FilistinÂ Halk KurtuluÅŸ Cephesi (FHKC), Åžubat 2016'daÂ Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutukluÂ Ã–mer en-Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Gazze'nin batÄ±sÄ±ndaki MeÃ§hul Asker AnÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan Filistinliler, Nayif'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
FHKC Siyasi BÃ¼ro Ã¼yesi Meryem Ebu Dikka burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Nayif suikastÄ± davasÄ±nÄ± takip etmeye devam ediyoruz. Bu suikastÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren, cinayetle ilgisi olan ve bu konuda ihmali bulunan hiÃ§ kimsenin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z." dedi.
Bulgaristan makamlarÄ±nÄ± cinayeti ortaya Ã§Ä±karma konusunda sorumlu davranmaya Ã§aÄŸÄ±ran Ebu Dikka, suikastta Ä°srail istihbaratÄ± MOSSAD'Ä±n parmaÄŸÄ± olduÄŸu inancÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiren deliller bulunduÄŸunu kaydetti.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n talimatÄ±yla FHKC, Nayif suikastÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma komisyonu oluÅŸturmuÅŸtu.
FHKC'nin Ã¶nde gelen isimlerinden Nayif, 26 Åžubat 2016'da Filistin'in Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–mer en-Nayif, 1986'da Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan bir Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã‡Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Nayif, 1990 yÄ±lÄ±nda hapisten firar ederek Bulgaristan'a kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muslat, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebi asla biz olmayacaÄŸÄ±z" dedi
Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, Bulgaristan'daki Filistin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybeden eski tutuklu Nayif'in Ã¶lÃ¼m sebebinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr ve heyetini BaÄŸdat'taki ofisinde kabul ettiÄŸi bildirildi
Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda BM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kurulan Gazze'nin Yeniden Ä°nÅŸasÄ± MekanizmasÄ± kapsamÄ±nda geliÅŸtirilen bin 194 projeden 628'i konut sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti, enerjide onaylanan 19 projenin ise sadece 5'i tamamlanabildi
26 Åžubat 1992'de, 106'sÄ± kadÄ±n, 70'i yaÅŸlÄ±, 63'Ã¼ Ã§ocuk olma Ã¼zere toplam 613 Azerbaycan vatandaÅŸÄ±nÄ±n katledildiÄŸi HocalÄ± KatliamÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 25 yÄ±l geÃ§ti ancak olayÄ±n failleri hala cezalandÄ±rÄ±lmadÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Bay Hasan petrol kuyularÄ±ndan birine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi, Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Musul'un batÄ±sÄ±nda bin 508 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi bildirildi
ABD'nin Florida eyaletinde bir Cami kundaklandÄ±, olayda can kaybÄ± ya da yaralanan olmadÄ±
Suriye'nin Humus ilinde rejime ait iki istihbarat merkezine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Fransa Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in merkez saÄŸ parti CumhuriyetÃ§ilerden aday olan Fillon hakkÄ±nda adli soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verdi
Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± BND'nin farklÄ± Ã¼lkelerdeki medya kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan gazetecileri dinlediÄŸi iddiasÄ±na, BND tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi
Efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'nin oÄŸlu Muhammed Ali Jr.'Ä±n Miami'deki Fort Lauderdale HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p "AdÄ±nÄ± nereden aldÄ±n" ve "MÃ¼slÃ¼man mÄ±sÄ±n" denilerek 2 saat boyunca sorgulandÄ±
Pekin yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'nin Hong Kong'a iliÅŸkin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora tepki gÃ¶stererek Londra'ya kendi iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
TÃ¼rkiye'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu sekiz Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± A400M programÄ±ndaki uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±yla ilgili sorunlar nedeniyle Madrid'de hÃ¼kÃ¼metler arasÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Azerbaycan ordusunda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar meydana geldi
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura, Esed rejimi ve muhalefetten geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± ve seÃ§im sÃ¼recine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sunmasÄ±nÄ± istedi