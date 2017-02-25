20:05, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Suriye konulu 4. Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son durum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye konuluÂ Cenevre 4Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lan muhalefet heyetinin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Salim el-Muslat, sÃ¼recin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebinin kendileri olmayacaÄŸÄ±nÄ±, neye mal olursa olsun Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in mÃ¼zakere etmeye devam edeceklerini sÃ¶yledi.

Muslat, BirleÅŸmiÅŸ Milletler gÃ¶zetiminde Cenevre'de Suriye rejimi ve muhalefeti arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dolaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gelinen durumu deÄŸerlendirdi.

Ã–nceki Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine de zor ÅŸartlarda geldiklerini belirten Muslat, "GeÃ§en Cenevrelere de aynÄ± ÅŸekilde rejimin saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rerken geldik. Åžimdiye kadar rejimden ciddiyet gÃ¶rmedik. Rejim sadece askeri Ã§Ã¶zÃ¼me, Ã¶ldÃ¼rme ve yÄ±kmaya inanÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Muslat, dÃ¼n BM Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura ile toplantÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ÅŸekline iliÅŸkin olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "Biz buraya tam yetkili geÃ§iÅŸ yÃ¶netimini Ã¶ngÃ¶ren Cenevre 1 Bildirisi'ne dayanarak geldik. Bu da geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde de sonrasÄ±nda da Esed'in olmamasÄ± demektir." ifadelerini kullandÄ±.

"ANAYASA VE SEÃ‡Ä°MÄ° Ä°Ã‡Ä°N ÅžÄ°MDÄ° KONUÅžMAK YERSÄ°Z"

Salim el-Muslat, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ele alÄ±nacak en Ã¶nemli konunun geÃ§iÅŸ yÃ¶netiminin oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Ã–ncesinde anayasa ve seÃ§imi konuÅŸmak yersiz." dedi.

Muslat, geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi dÄ±ÅŸÄ±ndaki "ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti" ya da "geniÅŸ kapsamlÄ± hÃ¼kÃ¼met" formÃ¼llerini kabul etmeyeceklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"REJÄ°M, GÃ–RÃœÅžMELERÄ° SULANDIRMAYA Ã‡ALIÅžIYOR"

Muslat, Mistura'nÄ±nÂ BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±nda geÃ§iÅŸ sÃ¼resinin yol haritasÄ± olarak belirlenen geÃ§iÅŸ yÃ¶netimi, anayasa ve seÃ§imler konusunu bir arada ele alÄ±nmasÄ±yla ilgili ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Mistura baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyorsa,Â BMGKÂ kararÄ±na uymasÄ± lazÄ±m. AyrÄ±ca sorun bizde deÄŸil. SÄ±kÄ±ntÄ± rejimin tarafÄ±nda. Rejim sadece terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi gÃ¼ndeme getirmek istiyor. BÃ¶ylece gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sulandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ±, terÃ¶rÃ¼ ortaya Ã§Ä±karan tarafÄ±n, terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi mÃ¼zakere etmek istemesidir."

"ABD YÃ–NETÄ°MÄ°NDEN AKTÄ°F POLÄ°TÄ°KA BEKLÄ°YORUZ"

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ±Â Donald TrumpÂ yÃ¶netiminden beklentileri sorulan Muslat, "ABD'nin yeni politikasÄ±nÄ±n netleÅŸmesini istiyoruz. Ä°ran'a karÅŸÄ± olacaÄŸÄ±na dair sinyaller var.Â ObamaÂ yÃ¶netimi Ã§ok pasifti. Yeni yÃ¶netimin aktif olmasÄ±nÄ± istiyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"Ã‡Ã–ZÃœM Ä°Ã‡Ä°N MÃœZAKEREYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z"

Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iyi niyetle devam ettiklerini kaydeden Muslat, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n sebebi asla biz olmayacaÄŸÄ±z. Biz neye mal olursa olsun, Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in mÃ¼zakere etmeye devam edeceÄŸiz. Bizdeki bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Mart ayÄ±nÄ±n 5'inde bitecek. Bir hafta ara verilecek. Ondan sonra ikinci tur baÅŸlayacak. Ancak biz doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere geÃ§ilmesini ve kesintisiz ÅŸekilde sÃ¼rmesini istiyoruz."

MÄ°STURA'NIN TEMASLARI SÃœRÃœYOR

BM TemsilcisiÂ Mistura'nÄ±n akÅŸam saatlerinde BeÅŸÅŸar Caferi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki rejim heyetiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

Muhalifler ise TSÄ° 22.00 sularÄ±nda bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.