09:12, 26 Şubat 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün | 26 Şubat 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi Mabeyn Köşkü'nde kabul edecek.

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kahramankazan mitinginde halka hitap edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya gelecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti" paneline katılacak.

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, STK Platformunca düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansına iştirak edecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Rumeli Balkan Buluşması ile Kosova'nın Kurtuluşu etkinliğine katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığının kahvaltı programı ile İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki halk oylaması toplantısına katılacak, Bayramiç Belediyesi hizmet binasının açılışına iştirak edecek.

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret edecek, fidan dikimi ve dağıtımı törenine katılacak, Okullar Hayat Bulsun Projesi ile 15 Temmuz Vatan Nöbeti kitap tanıtımı ve resim sergisinin açılışında bulunacak.

6- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İl Sağlık Değerlendirme, AK Parti Yürütme Kurulları, Kadın ve Gençlik Kolları Eğitim ile Ana Kademe Eğitim toplantılarına katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı katliamının 25. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katılımıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlenecek.

2- DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

5- 89. Oscar ödülleri düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

KÜLTÜR SANAT

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu edinen "Reis" filminin galası TİM Show Center’da yapılacak.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Medipol Başakşehir, Gaziantepspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol maçlarıyla sürecek.

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftası Canik Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi müsabakasıyla tamamlanacak.

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası Fenerbahçe-Halkbank, Beşiktaş-Seramiksan, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak.

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. haftaya 5 maçla devam edilecek, Bayanlar Süper Lig'de ise 20. hafta 2 müsabakayla tamamlanacak.

7- TFF 1. Lig'in 22. haftasına Samsunspor-Boluspor, Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor, Eskişehirspor-Ümraniyespor, Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu müsabakalarıyla devam edilecek.

8- Spor Toto 2. Lig'de 24, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 27, 2. ve 3. gruplarda ise 24. hafta müsabakaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Hazineden esnaf ve ihracatçıya kredi kolaylığında ikinci adım

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

- "Yapacağımız yeni düzenleme ile Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız

- "Kefalet yararlanıcılarından alınan komisyon ücretini sıfırlıyoruz"

- "Kredi garanti kurumlarının BDDK denetlemesine tabi olması için gerekli çalışmaları hızla başlatacağız”

2- "28 Şubat sürecinde bir neslin yüzde 20-30'u kayboldu"

- 28 Şubat sürecinde MÜSİAD'ın Başkanı olan Erol Yarar:

- "Ambargo, sorgulama, dışlama ve adeta hapis ile korkutma neticesinde 28 Şubat süreci büyük bir baskı alanı oluşturdu"

- "Bunlar Türkiye'nin birçok tohumunu, müteşebbis ruhunu ortadan kaldırdılar. Belki de bir neslin yüzde 20-30'u kayboldu"

- "28 Şubat sürecine gelince, gemiyi önce fareler terk eder misali bazı farelerin kaçıştığını gördük. MÜSİAD bünyesinde yüzde 80 gibi bir çoğunluk kaldı. Ayrılıp yeniden gelmek isteyenleri almadık. Hatta o süreçte üye olanlar bile oldu. O süreçte MÜSİAD üyeliğinden ayrılanların yarısı kadar yeni üye aldık"

- "Türkiye sermayesi güçlendiyse bu süreçte yapılan mücadeleler sonucunda güçlendi. Anadolu'da işsizlik azaldıysa, göçte azalma olduysa bu mücadele sonucunda olmuştur"

- "15 Temmuz, deşifre olmuş bir grubun son kozuydu. 15-20 yıldır onları tanıdığımız için her zeminde onların güvenilmeyeceğini, takiyeci olduğunu, oportünist olduğunu ifade ediyorduk ama bu örgütsel boyutunu kimse tahmin edemiyordu"

3- Yaklaşık 530 bin unutkan bankalarda 115 milyon lira bıraktı

- Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda yaklaşık 115 milyon lira unutuldu

- 31 Aralık 2016 itibarıyla bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan 528 bin 876 hesap bulunurken, zaman aşımı için son tarih 15 Haziran 2017 olarak belirlendi

- Bu yıl ön bildirimi yapılanlar içerisinde bakiyesi en yüksek unutulmuş hesap 284 bin dolar oldu

- Bireylerin yanı sıra şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler ile devlet kurumlarının da bankalarda unutulmuş hesabı bulunuyor