09:25, 26 Åžubat 2017 Pazar

Trump'tan Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸine rest

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, basÄ±n dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en prestijli etkinliklerinden biri olan Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi yemeÄŸine katÄ±lmayacak.

Trump 29 Nisan akÅŸamÄ± dÃ¼zenlenecek olan yemeÄŸe katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden, "Bu yÄ±l Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi akÅŸam yemeÄŸine katÄ±lmayacaÄŸÄ±m." ifadeleri ile duyurdu.

1920 yÄ±lÄ±ndan beri her yÄ±l geleneksel olarak nisan ayÄ±nÄ±n son pazarÄ± dÃ¼zenlenen yemeÄŸe, medyanÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ve siyasetin Ã¶nemli isimleri de katÄ±lÄ±rken ABD baÅŸkanlarÄ± da konuÅŸma yapÄ±yor.

Trump'Ä±n geÃ§en yÄ±l Beyaz Saray Muhabirleri DerneÄŸi'nin akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biliniyor.

MEDYA VE TRUMP ARASINDAKÄ° POLEMÄ°K

BaÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±ndan itibaren ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±nÄ±n kendisine yÃ¶nelik tarafsÄ±z davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Trump ile medya arasÄ±ndaki polemik, Trump gÃ¶revi Barack Obama'dan devraldÄ±ktan sonra da devam etti.

Trump ekibinin Rusya ile iliÅŸkisi bulunduÄŸuna yÃ¶nelik iddialar Ã¼zerine baÅŸlayan gerginlik, yeni baÅŸkanÄ±n, ana akÄ±m medya organlarÄ±nÄ± sahte haber yapmakla suÃ§lamasÄ±na, bazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organÄ± mensuplarÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda soru kabul edilmemesi, Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n kamerasÄ±z basÄ±n toplantÄ±sÄ±na alÄ±nmamasÄ±na kadar uzandÄ±.

Trump ilk basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda CNN televizyonu muhabirinden soru almamÄ±ÅŸ kanalÄ± sahte habercilikle suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

Cuma gÃ¼nÃ¼ Muhafazakar Siyaset Eylem KonferansÄ±nda konuÅŸan Trump, "Size sahte haberlerle mÃ¼cadele ettiÄŸimizi ifade etmek istiyorum. Bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce ÅŸu sahte haberler halkÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± demiÅŸtim ve Ã¶yleler Ã§Ã¼nkÃ¼ kaynaklarÄ± yok. Kimse yokken haber uyduruyorlar. Kaynak uyduruyorlar. DÃ¼rÃ¼st deÄŸiller." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± gÃ¼n Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, dÃ¼zenlediÄŸi gayri resmi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na New York Times, Los Angeles Times ve Politico gibi gazeteler ile CNN televizyonu muhabirlerini toplantÄ±ya almamÄ±ÅŸtÄ±.